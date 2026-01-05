İnegöl Belediyesi'nden Tarıma Tam Destek: Ücretsiz Makine ve Danışmanlık

İnegöl Belediyesi tarım ve hayvancılığa kapsamlı destek sunuyor

İnegöl Belediyesi, tarımı güçlendirmek ve üreticiyi desteklemek amacıyla uyguladığı politikalarla şehrin tarım ve hayvancılığına önemli katkılar sağlıyor. Ücretsiz makine ve ekipman destekleri ile üreticilerin yükü hafifletilirken, verimlilik ve sürdürülebilirlik hedefleniyor.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla kırsal mahallelere yönelik yürütülen çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Alper Taban şunları söyledi: "Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz koordinasyonunda yürüttüğümüz çalışmalarla 2025 yılında da tarım ve hayvancılığı İnegöl’ün kalkınmasının temel taşlarından biri olarak görmeye devam etti. İnegöl’ümüz sadece sanayisiyle değil, verimli toprakları ve güçlü üretici yapısıyla da öne çıkan bir şehir. Tarım ise hem gıda güvenliği hem de kırsal kalkınma açısından stratejik bir alan. Bu anlayışla üreticimizin yükünü hafifleten, verimliliği artıran ve bilimi merkeze alan destekler sunuyoruz. Kırsal mahallelerimizin üretim gücünü artırarak İnegöl tarımını daha ileriye taşımayı, yerelden ulusala hatta uluslararası alana uzanan güçlü bir tarım vizyonu oluşturmayı hedefliyoruz"

2025'te öne çıkan uygulamalar

Başkan Taban, belediyenin üreticilere sunduğu uygulamalardan bazılarını şöyle öne çıkardı:

Taş toplama makinesi: Belediyenin üreticilere sunduğu taş toplama makinesi ile 2020 yılından bu yana ücretsiz hizmet veriliyor. 2025 boyunca 40 kırsal mahallede toplam 2 bin 600 dekar tarım arazisinde çalışmalar yapıldı; ekim öncesi hazırlık kolaylaştı ve verimlilik arttı.

Fasulye hasat makinesi: 2024'te ücretsiz olarak sunulan bu makine, tescilli markamız Cerrah Kuru Fasulyesinin hasadında büyük kolaylık sağladı. 2025'te 23 köyde yaklaşık 600 dekar alandaki hasat bu makineyle gerçekleştirildi; iş gücü ve zaman tasarrufu sayesinde üreticilerin maliyetleri düştü.

Koyun yıkama havuzu: 2020 yılında alınıp üreticilere ücretsiz tahsis edilen uygulama, hayvancılığa katkı sundu. Bu yıl 14 köyde yaklaşık 7 bin küçükbaş hayvan bu hizmetten faydalandı; hayvan sağlığı ve ürün kalitesi yükseldi.

Bilimsel yaklaşımlar ve tanıtım çalışmaları

İnegöl Belediyesi tarımda bilimi merkezine alan uygulamalar yürütüyor. Ücretsiz toprak analizi ile üreticilere yön gösteriliyor: 2025 yılında 35 köyden alınan 160 toprak numunesi analiz edilerek, doğru gübreleme ve ürün seçimi konusunda rehberlik sağlandı.

Şehrin tarımsal değerlerinin tanıtımı için yılı boyunca düzenlenen hasat etkinlikleri, üreticiler, vatandaşlar ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi; ürünlerin bilinirliği ve tarımın önemi vurgulandı. Ayrıca üreticilerin yenilikleri takip etmesi için tarım fuarı ziyaretleri organize ediliyor; genç üreticilerin yeni teknoloji ve yöntemlerle tanışması teşvik ediliyor.

Belediyenin bir diğer önemli uygulaması da ücretsiz tarımsal danışmanlık hizmeti. Ziraat mühendisleri aracılığıyla verilen danışmanlıkla üreticilere mentorluk sağlanıyor; 2025 yılında yaklaşık 800 üreticiye bu hizmet sunuldu. Ekimden hasada, hayvancılıktan destek programlarına kadar pek çok konuda verilen danışmanlık, üreticilerin doğru ve bilinçli adımlar atmasına katkı sundu.

İnegöl Belediyesi, üretici odaklı uygulamalarla hem yerel tarımı güçlendirmeyi hem de İnegöl'ün tarımsal ürünlerini ulusal ve uluslararası alanda daha görünür kılmayı hedefliyor.

İNEGÖL BELEDİYESİ, TARIMI GÜÇLENDİRMEK VE ÜRETİCİYİ DESTEKLEMEK ADINA UYGULADIĞI POLİTİKALARLA TARIM VE HAYVANCILIĞA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLIYOR. İNEGÖL TARIMI ÖZELLİKLE İNEGÖL BELEDİYESİ’NİN ÜCRETSİZ MAKİNE VE EKİPMAN DESTEKLERİYLE GELİŞİMİNİ SÜRDÜRÜYOR.