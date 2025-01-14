İngiltere'de Bakan Tulip Siddiq, Mali Bağlantılar İddiası Üzerine İstifa Etti

İngiltere Hazine Bakanlığı Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Bakanı Tulip Siddiq, eski Bangladeş Başbakanı ile mali bağlantılar nedeniyle istifa etti.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 21:06
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 21:06
İngiltere'de Bakan Tulip Siddiq, Mali Bağlantılar İddiası Üzerine İstifa Etti

İngiltere Hazine Bakanlığında Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Tulip Siddiq, akrabası eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile mali bağlantılarının incelenmesi üzerine istifa etti. Siddiq, yayınladığı istifa mektubunda, iddia edilen tüm mali çıkarlar ve aile ilişkilerini açıkça belirttiğini savunsa da, durumun hükümetin işleyişine zarar verme riski taşıdığını ifade ederek bu kararı aldığını duyurdu.

Bangladeş'teki Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ACC), eski Başbakan Hasina ve Siddiq'in aile üyeleri hakkında "arazi almak için yetkilerini kötüye kullandıkları" iddiasıyla dava açmıştı. Aile ile ilgili mülklerin açıklığa kavuşmasının ardından, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın bakanlık standartları konusundaki danışmanı Laure Magnus tarafından yapılan incelemede, Siddiq'in herhangi bir kural ihlaline yol açmadığı tespit edildi. Ancak, Magnus, Başbakan Starmer'a verdiği tavsiyede, Siddiq'in ailesiyle bağlantılarının itibar riskleri doğurabileceğini belirtti.

Siddiq'in istifa kararı, bu tavsiyenin ardından açıklandı. ACC Genel Müdürü Akhtar Hossain, Hasina, kız kardeşi Rehana ve Rehana'nın üç çocuğu aleyhinde toplamda üç dava açıldığını bildirdi ve bu davaları, "Hasina ailesinin arazi almak için yetkilerini kötüye kullandıkları" suçlamasıyla yürüttüklerini açıkladı.

Hasina’nın başbakanlık görevi esnasında yetkilerini kötüye kullanarak arazi alımını yasadışı bir şekilde kolaylaştırdığı öne sürülmektedir. Ekim 2024'te, eski başbakan hakkında kitlesel öğrenci protestolarında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkarıldı. Uluslararası Suçlar Mahkemesi ise 6 Ocak'ta Hasina hakkında, ülke genelindeki "zorla kaybetme" vakalarında rolü olduğu suçlamasıyla ikinci bir tutuklama kararı vermişti.

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