İngiltere'de İşsizlik Oranı Ağustosta Düşüş Göstermeye Devam Ediyor

İngiltere İşsizlik Oranı Açıklığı

İngiltere'de işsizlik oranı, Ağustos ayında %4 seviyesine gerileyerek ekonomistler tarafından öngörülen değerlerin altında bir düşüş gösterdi. Bu konuda İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yayımlanan veriler dikkat çekiyor.

Detaylar ve Veriler

Temmuz ayında %4,1 olan işsizlik oranı, Ağustos ayında gerçekleştirilen istatistiksel çalışmaya göre %4’e düştü. Kuruluş, bu ay için işsizlik oranının sabit kalmasını beklemekteydi.

Maaş Artışları ve Reel Gelirler

Ülkede, çalışanların maaşları ikramiyeler hariç yıllık %4,9 oranında bir artış gösterirken, ikramiyeler dahil maaş artışı %3,8 olarak kaydedildi. Yıllık bazda, reel (enflasyona göre ayarlanmış) toplam maaş artışı %0,9, düzenli maaş artışı ise %1,9 olarak belirlendi.

İş Gücü Kaybı ve Sorunlar

Ağustos ayında İngiltere'de 31 bin kişi iş gücü kaybı yaşadı. Bu kaybın arkasında çeşitli anlaşmazlıkların yattığı bildirildi.