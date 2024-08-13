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İngiltere'de İşsizlik Oranı Düşüş Gösterdi

Nisan-haziran döneminde İngiltere'de işsizlik oranı beklenmedik bir şekilde geriledi ve %4.2 seviyelerine düştü.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:05
İngiltere'de İşsizlik Oranı Düşüş Gösterdi

İngiltere'de İşsizlik Verileri Beklentileri Aştı

İngiltere'de, 2023 yılının nisan-haziran dönemini kapsayan işsizlik rakamları, uzmanların tahminlerinin aksine düşüş gösterdi. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yayımlanan verilere göre, işsizlik oranı %4,2 seviyesine geriledi. Uzmanlar, işsizlik oranının %4,4'ten %4,5'e yükselebileceğini öngörmüştü.

Çalışanların Ücret Artışları

Bu dönemde, çalışanların ikramiyeler hariç düzenli maaşlarındaki yıllık artış ise %5,4 olarak kaydedildi. İkramiyeler dahil ücret büyümesi ise %4,5 seviyesinde gerçekleşti.

Reel (enflasyona göre ayarlanmış) ücretler, ikramiyeler hariç %2,4 ve ikramiyeler dahil %1,6 oranında arttı.

Greve Bağlı İş Gücü Kaybı

Öte yandan, haziran ayında iş gücü piyasasındaki anlaşmazlıklar, özellikle grevler nedeniyle toplamda 100 bin iş günü kaybı yaşandı. Bu durum, piyasada bazı olumsuz etkiler yaratmış olabilir, ancak işsizlik oranındaki düşüş bu endişeleri kısmen hafifletiyor.

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