İngiltere'de Temmuz Ayında Perakende Satışlar Yüzde 0,5 Arttı

İngiltere'de Temmuz Ayı Perakende Satış Verileri

İngiltere'de temmuz ayında perakende satışlar %0,5 oranında bir artış sergiledi. Bu veriler, İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklandı.

Yaz İndirimlerinin Etkisi

İstatistikler, yaz indirimleri ve spor etkinliklerinin, büyük mağazalar ile spor malzemeleri satan dükkânların satışlarındaki artışa önemli katkıda bulunduğunu gösteriyor. Böylelikle, perakende satışlar geçen ay %0,5 oranında yükseliş kaydetti. Haziran ayında ise bu rakam %0,9 oranında bir düşüş olarak kayıtlara geçmişti.

Üç Aylık Dönemde Artış

Mayıs ile temmuz arasındaki dönemde, perakende satışlar bir önceki üç ay ile karşılaştırıldığında %1,1 oranında artış gösterdi.

ONS'den Açıklama

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, yaptığı açıklamalarda, satış artışlarının özellikle spor etkinliklerinden kaynaklandığını ve bunun giyim, mobilya ve akaryakıt satışlarındaki düşüşle dengelendiğini belirtti.