İngiltere'de Yıllık Enflasyon Ağustosta %3,8'de Sabit Kaldı

İngiltere'de yıllık enflasyon ağustosta %3,8'de sabit kaldı; çekirdek ve hizmet enflasyonu gerilerken BoE'nin faiz kararı perşembe açıklanacak.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 11:23
İngiltere'de yıllık enflasyon ağustos ayında değişmeyerek %3,8 seviyesinde gerçekleşti. Bu sonuç, piyasa beklentileriyle uyumlu şekilde açıklandı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yayımlanan verilere göre, yıllık enflasyon %3,8 ile Ocak 2024'ten bu yana en yüksek seviyesinde kaldı. Bu oran, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) belirlediği %2 hedefinin oldukça üzerinde bulunuyor.

Aylık bazda enflasyon ağustosta %0,3 olarak ölçüldü. Enerji ve gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon ise yıllık bazda %3,8'den %3,6'ya gerileyerek piyasa beklentisinin altında kaldı.

BoE'nin yakından izlediği hizmet sektörü enflasyonu da yıllık bazda %5'ten %4,7'ye indi. Enflasyona en büyük yukarı yönlü katkı ise gıda fiyatlarının yüksek seyretmesi oldu.

İngiltere'nin %3,8 ile kaydettiği enflasyon, büyük gelişmiş ekonomiler arasında dikkat çekiyor; ABD'de yıllık enflasyon ağustosta %2,9, Avro Bölgesi'nde ise 2,1 olarak kaydedilmişti.

BoE, ülkede enflasyonun bu ay %4'e ulaşacağını ve 2027 baharına kadar %2 hedefinin üzerinde kalacağını tahmin ediyor. Banka'nın para politikası duruşuna ilişkin kararı perşembe günü açıklanacak ve politika faizinin %4'te sabit tutulması bekleniyor.

Yüksek enflasyon, hem hükümet hem de İngiltere Merkez Bankası için önemli bir sorun teşkil etmeye devam ediyor.

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar