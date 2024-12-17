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İngiltere'deki Sel Riski: Her Dört Evden Biri Etkilenebilir

2050'ye kadar İngiltere'deki her dört evden birinin sel riski altında olacağı tahmin ediliyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 11:43
İngiltere'deki Sel Riski: Her Dört Evden Biri Etkilenebilir

İngiltere'de Sel Riski Alarm Veriyor

İngiltere Çevre Ajansı'nın yaptığı son analiz, 2050 yılına kadar her dört evden birinin sel riski altında olabileceğini ortaya koydu. Bu analizde, iklim değişikliğinin etkilerini de göz önünde bulunduran bir modelleme tekniği kullanıldı.

Mevcut Durum ve Gelecek Tahminleri

Şu anda, ülkede toplamda 6,3 milyon ev nehir, deniz ya da yüzey sularından kaynaklanan sel baskınları nedeniyle tehlike altında. Bu rakam, geçmişte yapılan değerlendirmelere göre %43 oranında bir artış göstermektedir. Uzmanlar, küresel sıcaklıkların artışıyla birlikte bu sayının 2050'ye kadar 8 milyon ev olabileceğini tahmin ediyor.

Son Gelişmeler

Geçtiğimiz ay İngiltere'de etkili olan Bert Fırtınası, şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşullarına neden olmuş ve bu durum sonucunda 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Aynı zamanda, Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de birçok ev ve yol sular altında kalmıştır.

Bu veriler, İngiltere'deki sel riskinin sadece bir uyarı değil, aynı zamanda ciddi bir önlem gerektiren bir durum olduğunu gözler önüne seriyor.

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