İngiltere'den Avrupa'nın Silikon Vadisi Planı: 78 Milyar Sterlinlik Yatırım

İngiltere'den Yenilikçi Büyüme Planı

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, ülke ekonomisine 78 milyar sterlin (97 milyar dolar) katkı sağlaması beklenen ve Avrupa'nın Silikon Vadisi olarak öngörülen Oxford-Cambridge Büyüme Koridoru planını duyurdu.

İnovasyon ve Teknolojinin Merkezi

Reeves, bu büyüme koridorunun geleceği hakkında yaptığı açıklamalarda, "Bu şehirler, dünyanın en iyi üniversitelerinden ve en yoğun inovasyon kümelerinden ikisine ev sahipliği yapıyor. Bölge; yaşam bilimleri, imalat ve yapay zeka alanlarında dünya çapında tanınan bilim ve teknoloji firmaları için bir merkez. Bu bölge Avrupa'nın Silikon Vadisi olma potansiyeline sahip" dedi.

Hızlı Yatırımlara İhtiyaç

Bölgedeki dünya standartlarındaki şirketlerin, büyümek için hızlı bir şekilde yatırıma başlaması gerektiğini vurgulayan Reeves, Oxford-Cambridge bölgesinin potansiyel taşıdığını ve gerekli altyapı yatırımlarının yapılacağını ifade etti.

Ekonomiye Katkı

Bakanlığın açıklamasında ise, Oxford-Cambridge Büyüme Koridoru kapsamındaki yatırımların, ülke ekonomisine 78 milyar sterlin katkı sağlayacağına dikkat çekildi.