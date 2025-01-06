DOLAR
35,32 0,17%
EURO
36,84 -0,92%
ALTIN
3.003,24 -0,13%
BITCOIN
3.505.511,35 -1%

İngiltere Hizmet Sektörü Siparişlerde Durma Noktasında

İngiltere hizmet sektöründe yeni siparişler durma noktasına gelirken, tedarikçiler 2025 için temkinli kalmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 13:07
İngiltere Hizmet Sektörü Siparişlerde Durma Noktasında

İngiltere Hizmet Sektörü Siparişlerde Durma Noktasında

İngiltere hizmet sektörü, geçen yıl aralık ayında yeni siparişlerin durma noktasına geldiğini bildirdi. Hizmet sektörü tedarikçileri ise 2025 için hala temkinli olduklarını vurguladı.

PMI Verileri ve Sektör Aktiviteleri

S&P Global, İngiltere'nin 2024 Aralık ayına ilişkin Hizmet Sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini yayımladı. Buna göre, hizmet PMI, Kasım 2024'teki 50,8 seviyesinden aralıkta 51,1'e hafif bir yükseliş gösterdi.

Hizmet sektörü aktivitesi büyüme bölgesi olan 50 seviyesinin üzerinde kalmasına rağmen, yeni siparişlerdeki duraksama dikkat çekiyor. Tedarikçiler, 2025'e yönelik temkinli yaklaşımlarını sürdürdüklerini bildirirken, aralık ayında Ocak 2021'den beri kaydedilen en hızlı istihdam düşüşünü de yaşadıklarını açıkladı.

Ekonomi Direktörünün Değerlendirmesi

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Tim Moore, verilere dayanarak, hizmet sektöründe geçen yıl gerçekleştiren kısıtlı aktivitenin endişe verici bir tablo çizdiğini belirtti. Moore, "Yeni gelen siparişler neredeyse durma noktasına gelerek yılı kapattı. Ekonomiye ilişkin endişeler, iş dünyası ve tüketici güveninin büyüme ivmesinde önemli bir kayba yol açtı." ifadesini kullandı.

Moore, artan girdi fiyatlarındaki yükselişin de sektördeki "kasvetli görünümü" pekiştirdiğini vurguladı. Durum, durgun talep koşulları ve istihdam maliyetlerindeki artış ile karşı karşıya kalan birçok hizmet tedarikçisinin, aralık ayında personel alımını azalttığını ve ertelediğini gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOBB, Sağlık Turizmiyle 2028'de 20 Milyar Dolar Hedefliyor
2
TMD Başkanı Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" Oylamasına Katıldı
3
Kuru Kayısı İhracatı 2024'te 410 Milyon Doları Aştı
4
Mersin Limanı'nın Kapasitesi 1 Milyon TEU Artıyor
5
Trabzon'da Hamsinin Kilogramı 100 Lira
6
Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Düştü
7
ASELSAN 46,1 Milyon Dolar Değerinde İhracat Sözleşmeleri İmzaladı

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek