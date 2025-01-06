İngiltere Hizmet Sektörü Siparişlerde Durma Noktasında

İngiltere hizmet sektörü, geçen yıl aralık ayında yeni siparişlerin durma noktasına geldiğini bildirdi. Hizmet sektörü tedarikçileri ise 2025 için hala temkinli olduklarını vurguladı.

PMI Verileri ve Sektör Aktiviteleri

S&P Global, İngiltere'nin 2024 Aralık ayına ilişkin Hizmet Sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini yayımladı. Buna göre, hizmet PMI, Kasım 2024'teki 50,8 seviyesinden aralıkta 51,1'e hafif bir yükseliş gösterdi.

Hizmet sektörü aktivitesi büyüme bölgesi olan 50 seviyesinin üzerinde kalmasına rağmen, yeni siparişlerdeki duraksama dikkat çekiyor. Tedarikçiler, 2025'e yönelik temkinli yaklaşımlarını sürdürdüklerini bildirirken, aralık ayında Ocak 2021'den beri kaydedilen en hızlı istihdam düşüşünü de yaşadıklarını açıkladı.

Ekonomi Direktörünün Değerlendirmesi

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Tim Moore, verilere dayanarak, hizmet sektöründe geçen yıl gerçekleştiren kısıtlı aktivitenin endişe verici bir tablo çizdiğini belirtti. Moore, "Yeni gelen siparişler neredeyse durma noktasına gelerek yılı kapattı. Ekonomiye ilişkin endişeler, iş dünyası ve tüketici güveninin büyüme ivmesinde önemli bir kayba yol açtı." ifadesini kullandı.

Moore, artan girdi fiyatlarındaki yükselişin de sektördeki "kasvetli görünümü" pekiştirdiğini vurguladı. Durum, durgun talep koşulları ve istihdam maliyetlerindeki artış ile karşı karşıya kalan birçok hizmet tedarikçisinin, aralık ayında personel alımını azalttığını ve ertelediğini gösteriyor.