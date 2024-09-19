İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranlarını Sabit Tutma Kararını Aldı

İngiltere Merkez Bankası'ndan Faiz Kararı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantısında politika faizini beklentilere uygun olarak %5 seviyesinde tutma kararı aldı.

Oylama Sonuçları

Açıklanan verilere göre, PPK üyelerinin 8'i faiz oranının sabit tutulması yönünde oy kullanırken, 1 üye 25 baz puan indirim önermiştir. Bu alınan karar, %2 enflasyon hedefine ulaşmak ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamak amacıyla oluşturulan para politikası çerçevesinde belirlenmiştir.

Enflasyon Yüksek Kalıyor

BoE'nin açıklamasında, küresel ekonomik şokların enflasyonu üzerindeki yukarı yönlü baskının sürdüğü ifade edildi. Ağustos ayı itibarıyla yıllık enflasyon %2,2 olarak belirlenirken, yıl sonuna doğru bu oranın %2,5 seviyesine çıkabileceği öngörülüyor. Ayrıca, hizmet sektöründeki enflasyon oranı %5,6 seviyelerinde yüksek kalmaya devam etmektedir.

Gelecek Politika Önerileri

PPK, enflasyon hedeflerine ulaşmak için sürekli risklerin izlenmesi gerektiğini vurguladı. Ancak, ekonomide önemli bir değişiklik olmadığı takdirde, politika kısıtlamalarının aşamalı olarak kaldırılabileceği bildirildi.

Bailey'nin Görüşleri

BoE Başkanı Andrew Bailey, faiz kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Ekonomi genel olarak beklediğimiz gibi ilerliyor. Eğer bu durum devam ederse, politika faizini zaman içerisinde kademeli olarak düşürebiliriz. Ancak, enflasyonun düşük kalması kritik bir öneme sahip; bu nedenle politikada aceleci olmamalıyız."