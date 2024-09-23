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InnoTrans 2024: Berlin'de Ulaşım Teknolojileri Fuarı Başlıyor

InnoTrans 2024, Berlin'de dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ön planda, 59 ülkeden 2.940 firma katılıyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 19:41
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 19:41
InnoTrans 2024: Berlin'de Ulaşım Teknolojileri Fuarı Başlıyor

Ulaşım Teknolojisi Fuarı InnoTrans, Berlin'de Kapılarını Açıyor

Bu yıl 14’üncüsü gerçekleşen InnoTrans 2024, 24-27 Eylül tarihleri arasında Berlin’de ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Mobility Fuarının Detayları

Berlin’de iki yılda bir düzenlenen InnoTrans, Avrupa’nın en büyük uluslararası ulaşım teknolojileri, sistemleri ve araçları fuarı olarak dikkat çekiyor. Fuarda, dijitalleşmenin ve sürdürülebilirliğin ön planda olduğu, geleceğin mobilite vizyonunu şekillendiren yenilikçi çözümler sergilenecek.

Bu yıl, 59 ülkeden yaklaşık 2 bin 940 firma, ulaşım teknolojilerindeki en son ürünlerini tanıtacak. Ziyaretçi sayısının ise 140 bin civarında olması bekleniyor.

Yenilikçilik ve Akıllı Ulaşım Çözümleri

Fuar, toplu taşımada hareketlilik ve verimlilik üzerine en son trendleri, yolcuların bilgi taleplerine uygun ürünleri, dijital ağın önemini, yapay zekayı ve enerji verimliliği sağlayan ulaşım araçlarını sergileyecek.

Fuarın bu yıl 1996’dan bu yana en büyük sergi alanına sahip olacağı belirtiliyor. Katılımcılar, yolcular için daha akıllı konfor ve toplu ulaşım imkanları hakkında bilgi alacaklar. Ayrıca, sektörün güncel sorunları için kapsamlı bir konferans programı düzenlenecek.

Yapay Zeka ve Robotik Yenilikler

InnoTrans 2024’te Yapay Zeka Mobilite Laboratuvarı da yer alacak. Bu laboratuvar, ziyaretçilere yapay zeka konusunda özel turlar sunarak en son gelişmelere doğrudan erişim imkanı sağlayacak. Google Cloud’un lojistik ve tedarik zincirlerinde yapay zeka kullanımı konusundaki vizyonunu paylaştığı etkinliklerde, katılımcılar etkileşimde bulunabilecek.

Türk Firmalarının Katılımı

Fuara TCDD ve Kardemir, Sarkuysan, Türesaş, Bozankaya gibi 65 Türk firması da katılıyor. Türkiye'nin ulaşım alanındaki yeniliklerini ve çözümlerini sergileyeceği bu platform, büyük bir iş ağının kurulmasına olanak tanıyacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Almanya Dijitalleşme ve Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, fuarın resmi açılışında yer alacak. Uraloğlu'nun, Türk firmalarının stantlarını ziyaret etmesi ve firma yetkilileriyle görüşmeler yapması bekleniyor.

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