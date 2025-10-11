İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni Türkiye Innovation Week 2025'te

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, Ticaret Bakanlığının desteğiyle bu yıl 12'ncisi düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025 kapsamında İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve törenin önemi

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat hazır bulundu. Etkinlik, yenilikçi projeleri ve girişimleri görünür kılmayı, inovasyon ekosistemini desteklemeyi amaçlıyor.

Ödül törenine ilişkin bilgiler Anadolu Ajansı tarafından kamuoyuna aktarıldı.

