İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni Türkiye Innovation Week 2025'te

Türkiye Innovation Week 2025'te İnovaLİG Şampiyonları ödülleri verildi; törene Cevdet Yılmaz ve Ömer Bolat katıldı. Etkinlik TİM ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle düzenlendi.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 14:04
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, Ticaret Bakanlığının desteğiyle bu yıl 12'ncisi düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025 kapsamında İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve törenin önemi

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat hazır bulundu. Etkinlik, yenilikçi projeleri ve girişimleri görünür kılmayı, inovasyon ekosistemini desteklemeyi amaçlıyor.

Ödül törenine ilişkin bilgiler Anadolu Ajansı tarafından kamuoyuna aktarıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığının desteğiyle bu yıl 12'ncisi düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025'te InovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni yapıldı. Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)" ana temalı etkinliğin son gününde InovaLİG Şampiyonları ödüllendirildi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.

