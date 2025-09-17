İnşaat Firmalarının Brüt Satışları 5 Yılda 8 Kat Arttı — 2024'te 4,1 Trilyon TL

İnşaat sektöründe brüt satışlar 2020-2024 döneminde hızla yükseldi

MERTKAN ORUÇ — Türkiye'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların brüt satışları, 2020-2024 döneminde yaklaşık 8 kat artarak 2024'te 4,1 trilyon lira seviyesini aştı. Veriler, Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliğiyle hazırlanan "Sektör Bilançoları 2024" araştırmasının AA muhabiri tarafından derlenmesiyle ortaya çıktı.

Firma ve istihdam büyüklüğü

Araştırma, ülkede inşaat sektöründe 156.982 firmanın faaliyet gösterdiğini ve bu firmalarda 1.583.075 kişinin istihdam edildiğini gösteriyor.

Beş yıllık satış trendi

İnşaat sektörünün brüt satışlarında yıllara göre gelişim şöyle kaydedildi: 2020 yılında 511 milyar lira, 2021de yaklaşık 614,8 milyar lira, 2022de 1,2 trilyon lira, 2023te 2,2 trilyon lira ve 2024te 4,1 trilyon lira.

Aynı dönemde firmaların yurt içi brüt satışları yaklaşık 465,6 milyar liradan 3,9 trilyon liraya, yurt dışı satışları ise 35,8 milyar liradan 181,7 milyar liraya yükseldi. Gelir tablosunda 'diğer gelirler' kalemi ise 9,5 milyar liradan 88,4 milyar liraya çıktı.

Gayrimenkul faaliyetlerinde de güçlü artış

Satış ve yurt dışı büyüme

İnşaatla bağlantılı gayrimenkul faaliyetleri alanındaki firmaların brüt satışları da aynı dönemde belirgin biçimde arttı. 2020-2024 arasında bu alandaki satışlar 38,8 milyar liradan 361,4 milyar liraya yükseldi.

Bu firmaların yurt içi brüt satışları yaklaşık 36,9 milyar liradan 342,9 milyar liraya, yurt dışı satışları ise 423,2 milyon liradan 5 milyar liraya çıktı. Böylece yurt dışı gayrimenkul brüt satışları 5 yılda yaklaşık 12 kat arttı. 'Diğer gelirler' kalemi ise 1,4 milyar liradan 13,6 milyar liraya yükseldi.

Kaynak

Veriler, Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliğiyle hazırlanan "Sektör Bilançoları 2024" çalışmasından, AA muhabiri Mertkan Oruç tarafından derlendi.