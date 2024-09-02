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İnşaat Sektörü Büyümede İvme Kazanıyor

TMB Başkanı Erdal Eren, deprem bölgesi inşaat projeleriyle sektörün Türkiye ekonomisinden hızlı büyüdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 16:35
İnşaat Sektörü Büyümede İvme Kazanıyor

TMB Başkanı Erdal Eren'den İnşaat Sektörüne Dair Açıklamalar

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, büyüme rakamlarını değerlendirerek, deprem sonrası gerçekleştirilen inşaat projelerinin sektördeki olumlu etkisini vurguladı.

Büyüme Rakamları

Eren, yaptığı yazılı açıklamada, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2,5 büyüdüğünü belirtti. Aynı dönemde inşaat sektörünün yüzde 6,5 oranında bir büyüme gösterdiğini dile getirdi. "Deprem bölgesinin yeniden imarı çalışmaları sayesinde sektördeki büyüme performansı, Türkiye ekonomisinin çok üzerinde gerçekleşiyor," dedi.

İlk Çeyrek Performansı

İlk çeyrek döneminde de inşaat sektörünün, deprem bölgesindeki faaliyetlerin etkisiyle yüzde 11,1 oranında bir büyüme kaydettiğini hatırlatan Eren, "Bu çeyrekte de sektörde önemli bir performans gözlemlendi," ifadesinde bulundu.

Gelecekte Beklentiler

Eren, büyüme ivmesindeki olası düşüşün, önceki dönemlerin baz etkisi ve Kamu Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin etkilerinden kaynaklandığını belirtti. "Bu paket ve ekonomi politikalarının etkisiyle gelecekte inşaat sektöründe büyüme hızının azalma ihtimali bulunuyor," şeklinde konuştu.

Firmaların Hayatta Kalması İçin Öneriler

Son olarak, Eren, kamuda durdurulan veya yavaşlatılan projelerde firmalara tasfiye hakkı verilmesinin kritik olduğunu, böylece sektördeki daralmaya karşı direncin artırılabileceğini belirtti.

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