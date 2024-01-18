İnternetten kredi kartıyla alışveriş yapanlara kötü haber

Resmi Gazete üzerinden yayımlanan kararla beraber sanal ortamda ya da fiziki mağazalarda pazarlanan, oyun, dijital ürün, cüzdan kodları, hediye kartı/çeki ve benzeri mahiyetteki ürünlerin ithali ve satışı katma değer vergisi kullanılır. GİB üzerinden sanal veya fiziki ortamlarda kart, şifre ve kodlara dair uygulama esas alındı.



Tebliğ üzerinde oyun, uygulama, müzik, yayın, eğlence gibi ürünlerde hizmetler temin edilerek sanal ya da fiziki mağazalarda güvenli alışveriş yapılmasıyla tercih ediliyor. Kart, şifre ve kodlar belirli ürün ya da hizmetinden karşılaştırılarak bunlar karşısında ürün veya hizmet satın alınmasına dair alım gücü temin edildi. Tebliğe göre, bu kart, şifre ve kodların yurt dışından ithali veya Türkiye'de satışı KDV'ye tabi olacak.



KDV mükellefi olmayan gerçek kişiler tarafından yurt dışı mukimi elektronik hizmet sunucularından sağlanması halinde, bu işleme ilişkin KDV'nin yurt dışı mukimi firma tarafından beyan edilip ödenmesi gerekecek. Bunların Türkiye'de satılması halinde hesaplanan KDV, satıcı firmalar tarafından beyan edilecek.



BAVUL TİCARETİNDE İSTİSNA TUTARI

Türkiye'de ikamet etmeyenlere dair fatura satışları yapılırken Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak satışlar üzerinde istisna uygulanarak asgari tutar 2 bin TL'den 10 bin TL olarak artış yaşandı. Satış yapabilen satıcılardan aldığı malların faturada gösterilen bedelleri toplamının KDV hariç 1000 TL üstünde olmasıyla beraber istisnalar uygulandı. Başkanlığın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniliklerle beraber tebligat yapılarak kişinin adresinde yer almaması durumuyla ''Tebligat Pusulası'' belgesi düzenlemeye geçilere 1 Şubat tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

