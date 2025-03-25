IPARD III Programı 2025 Yılı Çağrı Takvimi Açıklandı

IPARD III Programı 2025 Yılı Çağrı Takvimi Yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı'nın 2025 yılı çağrı takviminin yayımlandığını açıkladı. Yumaklı, "Toplam 188 milyon avro tutarında hibe desteği için 5 farklı kategoriden başvuru çağrı ilanına çıkacağız," ifadelerini kullandı.

Hedef 300 Milyon Avro Yatırım

Bakan Yumaklı, yalnızca 2025 yılında yapılacak bu çağrı dönemleri ile kırsal alanlarda yaklaşık 300 milyon avro tutarında yatırımın ülke ekonomisine kazandırılmasının ve binlerce kişiye yeni istihdam fırsatlarının sağlanmasının hedeflendiğini vurguladı.

Yumaklı, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortak olarak finanse edilen IPARD Programı'nın 2011 yılından beri uygulandığını hatırlatarak, bugüne kadar 25 bin 845 tesis ve projeye toplam 1,9 milyar avro hibe desteği verildiğini açıkladı.

Yüzde 50-75 Arasında Hibe Desteği

IPARD kapsamında en fazla desteklenen projelerin dağılımına da değinen Yumaklı, 13 bin 312 proje ile bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, 2 bin 832 proje ile arıcılığın desteklendiğini belirtti. Süt ve kırmızı et üreten tarımsal işletmelere de sırasıyla 1601 ve 1305 projeyle destek sağlandığını ekledi.

2024 yılından itibaren 7 yıl süreyle uygulanacak IPARD III Programı'nın bütçesinin 555 milyon avrodan 785 milyon avroya çıkarıldığını duyuran Yumaklı, bu programın tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti.

Çağrı Takvimi ve Proje Destekleri

Yumaklı, başvuru sahiplerinin projelerinin ön hazırlıklarını rahatça yapabilmesi için 2025 yılı çağrı takvimini açıkladı ve hibe destekleri için beş farklı kategoride çağrılar çıkılacağını belirtti. Bu bağlamda:

LEADER Yaklaşımı - Yerel Kalkınma Stratejileri kapsamında nisan ayında çağrı yayımlanacak, toplam bütçe 50 milyon avro .

. Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve İş Geliştirme tedbiri için haziranda ilana çıkılacak, 42 milyon avro bütçe ayrılacak.

bütçe ayrılacak. Tarımsal İşletmelerin Yatırımları ağustosta ilana çıkacak, 43 milyon avro bütçesi olacak.

bütçesi olacak. Tarım-Çevre ve Organik Tarım için ağustosta ilana çıkılacak, 3 milyon avro bütçesi bulunacak.

bütçesi bulunacak. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi için eylülde ilana çıkılacak ve 50 milyon avro bütçe ayrılacak.

Bu sayede IPARD III Programı ile kırsal alanlara önemli yatırımlar yapılarak sosyal kalkınmanın teşvik edilmesi ve istihdam alanlarının genişletilmesi hedefleniyor.

Yumaklı, bu kapsamda yapılan yatırımların, Türkiye'nin tarım-sanayi entegrasyonunu geliştireceğini ve yeni istihdam alanları oluşturacağını belirterek, IPARD III Programı'nın tüm üreticilere ve girişimcilere hayırlı olmasını diledi.