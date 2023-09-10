İş Bankası emekli promosyon rakamlarını yükseltti

Emekli promosyon yarışı son hızıyla devam ederken İş Bankası güncel tutarlarını paylaştı. Emeklilerin cebi dolacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

İş Bankası emekli müşterilerinin yüzünü güldürecek açıklamaları yaptı. Emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilerden 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 6 bin 750 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alanlara 7 bin 500 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.





Promosyon ödemelerinden faydalanmak için 30 Eylül tarihine kadar maaş taşıma işlemlerinin yapılması gerekiyor. İş Bankası nakit promosyon ödemelerinin yanında Maximum kart ve ek kartlar için de ek ücret ödenmiyor ve birçok farklı avantajdan da faydalanılıyor. Emekli maaşı taşıma işlemleri banka şubeleri, ATM, internet bankacılığı, mobil uygulama üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.