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İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan Enflasyon ve Ekonomi Analizi

Hakan Aran, enflasyon tahminlerini ve Türk ekonomisindeki gelişmeleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 16:04
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan Enflasyon ve Ekonomi Analizi

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Ekonomik Gelişmeleri Değerlendirdi

Hakan Aran, enflasyon oranlarına ilişkin önemli tahminlerde bulundu. "Kasım ayındaki enflasyonun yüzde 2'nin altında geleceğini düşünüyorum. Hatta eğer bu oran yüzde 1,5'e yakınsa, aralık ayı da benzer şekilde gerçekleşirse, o zaman kasım ve aralık ayındaki enflasyonlar, yıl sonu itibarıyla yüzde 43 seviyesine iner," dedi.

Eylül Ayındaki Enflasyon Beklentisi

Aran, eylül ayındaki yüksek enflasyon oranının kendisini şaşırtmadığını belirtti ve "Yaz tatili dönüşü okulların açılmasıyla birçok kalemin fiyatları yeniden belirleniyor. Eylül ayındaki yüksek enflasyonu bekliyorduk, beni asıl ilgilendiren ekim ayındaki verilerdir. Beklenti yüzde 2,3 ile 2,5 arasında olduğunda yıllık enflasyon yüzde 48'e çıkabilir," dedi.

Faiz İndirimleri Hakkında Yorumlar

Aran ayrıca, "Kasım ayında Merkez Bankası'nın yüzde 2,5'lik bir faiz indirimi yapmasını bekliyordum, ancak eğer ekim ayı enflasyonu yüzde 2'nin üzerinde çıkarsa, bu durum kasım ayındaki indirim ihtimalini zayıflatabilir," şeklinde konuştu.

Türk Lirası ve Stopaj Uygulamaları

Mevduat ve fonlardaki stopaj oranlarının artırılması konusuna değinen Aran, "Bu karar tamamen ihtiyaca göre şekillenmiştir. Bu faiz ortamında Türk lirası cazip bir alternatif haline geldi. Vergilendirme yaklaşımım ise, gelirle ilgili kurulan vergisel modelin daha sağlıklı olması gerektiğidir," dedi.

Asgari Ücret Artışları Üzerine Görüşler

Asgari ücretle ilgili de görüşlerini paylaşan Aran, "Asgari ücret artışı, sabit gelirli kesimleri etkileyen tartışmalı bir konu. Enflasyonu kontrol altına almadan bu konu tam anlamıyla çözülemeyecek," şeklinde belirtti.

S&P'nin Türkiye'nin Kredi Notunu Yükseltmesi

Standard & Poor's'un Türkiye'nin kredi notunu yükselttiğini vurgulayan Aran, "Üç kredi derecelendirme kuruluşu da notumuzu artırdı ve bu durum borçlanma maliyetlerimize olumlu etki edecektir. Yüksek faizle borçlanıyoruz ve bu not artışı, borçlanma maliyetlerinin azalmasına yol açacaktır," dedi.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran (sağda), 81 İlde 81 Orman Projesi kapsamında geldiği Samsun'da...

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran (sağda), 81 İlde 81 Orman Projesi kapsamında geldiği Samsun'da, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

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