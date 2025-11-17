İş Bankası İmece Kart kampanyasında kazananlar belli oldu

İş Bankası İmece Kart kampanyasında kazananlar açıklandı

Türkiye İş Bankası tarafından tarımda sürdürülebilir üretime destek amaçlı düzenlenen Çiftçilerin Gücüne Güç Katan İmece Kart Kampanyası'nda kazananlar belirlendi. Kampanya kapsamında 4 adet traktör, 3 adet akıllı dron ve 5 adet otomatik dümenleme makinesi üreticilere teslim edildi; traktörler Kırıkkale, Şanlıurfa, Konya ve Diyarbakır'daki çiftçilere ulaştı.

Kampanya, çekiliş ve teslimat

Kampanya 30 Eylül tarihinde sona erdi. Toplamda 100 bini aşkın çiftçi çekiliş hakkı kazandı ve 20 Ekim'de yapılan çekilişle ödüller sahiplerini buldu. Kazananlar hediyelerini düzenlenen törenle teslim aldı. Bu yıl kampanyanın 2’ncisi düzenlendi ve Türkiye’nin dört bir yanından binlerce üreticiye ulaştı.

Umut Yiğit: "Tarımı desteklemeyi bir milli görev olarak görüyoruz"

İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Müdürü Umut Yiğit kampanyanın devam etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi ve tarımın önemine vurgu yaptı. Yiğit, şu ifadeleri kullandı: "Çiftçi ve üreticilerimizden bu kampanyaya büyük bir teveccüh gördük, 100 binin üzerinde bir katılım söz konusu. Biz de her zaman için üreticimizi ve tarımı desteklemeyi bir milli görev olarak görüyoruz. Gıda konusunda yeterlilik bir ülkenin en önemli güçlerinden biridir ve bu noktada tarım, sürdürülebilir bir gelecek için kritik öneme sahip. Biz de tarım, teknoloji ve finansı buluşturan yenilikçi çözümlerimizle üreticilerimizi destekliyoruz. Şubat ve nisan aylarındaki zirai donda ne yazık ki milyonlarca ton rekolte kaybımız var. Bunların önüne geçebilmek için yalnız finans değil teknoloji ve eğitim tarafında da pek çok uygulamayı hayata geçiriyoruz. Ziraat fakültelerinde okuyan öğrencilerimizi çiftçilerimizle buluşturarak sahada aynı dili konuşabilmeleri için destek oluyor ve onlara istihdam sağlıyoruz. Ülkemizin verimli ovalarında açtığımız 56 adet Tarım İhtisas Şubesiyle üreticilerimize finansmanın yanı sıra, teknik bilgi ve okuryazarlık desteği de vererek yol arkadaşı oluyoruz. Toprağa emek veren, üretimle nefes alan çiftçilerimizi desteklemeye, daha yeşil ve daha güçlü bir tarım geleceği için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

İmeceMobil: Teknolojiyi tabana yayacağız

İmeceMobil Genel Müdürü İlker Mehmet Sağlam ise tarımda teknolojinin önemine dikkat çekti ve kampanyada verimliliği artıracak teknolojilerin önceliklendirildiğini belirtti. Sağlam şunları söyledi: "Bu yıl sektörümüz ve çiftçilerimiz oldukça zor bir sezon geçirdi. Yeni nesil traktörler, zirai dronlar, ve otomatik dümenleme cihazlarıyla teknolojinin tabana yayılması amacımızı burada da gerçekleştirmeye çalıştık. Talihlilerimizin ülkenin dört bir yanından üreticilerimizden oluşmasından çok mutluyum. Bu hem coğrafi açıdan teknolojilerin yayılmasını hem de ürün deseni anlamında çeşitlilik oluşturmamızı sağlıyor". Ayrıca Sağlam, İmeceMobil uygulaması üzerinden çiftçilerin hava durumu takibi, uydu destekli sulama önerileri, gübreleme takvimi ve tarım finansmanı gibi çözümlere erişebildiğini hatırlattı ve teknolojinin tabana yayılmasını sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Kazanan çiftçinin değerlendirmesi

Kırıkkale'den traktör kazanan Abdullah Öztürk, İş Bankası'na ve İmece Kart uygulamasına teşekkür etti. Öztürk şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada çok güzel bir ambiyans yaşandı, ben de Kırıkkale’yi ve Orta Anadolu’yu temsilen bu traktörü aldım. Çiftçinin bu zor gününde yanında olduğu için İş Bankası’na ve İmece Kart’a çok teşekkür ediyorum. Çiftçi özellikle son yıllarda yaşanan zirai dondan çok etkilendi, dolayısıyla 85 milyon da bundan etkilendi. Kuraklıktan dolayı emtia fiyatları çok yükseldi, buna bağlı olarak akaryakıt, girdi, gübre ve ilaç fiyatları da çok yükseldi. Bu zor dönemde İmece Kart çiftçinin imdadına yetişti. Ödemeleri 120 güne kadar esnettiği için çiftçi nefes aldı ve girdilerini daha kolay kullanabilir hale geldi. Aynı bir kamu bankası gibi karlılığı düşünmeden bu ortamı bize sağladığı için İş Bankası’na teşekkür ederim".

İş Bankası, kampanya ile tarımda sürdürülebilir üretim, teknoloji ve finansman desteğini bir araya getirerek üreticilerin yanında olmaya devam edeceğini açıkladı.

BU YILIN TRAKTÖRLERİ KIRIKKALE, ŞANLIURFA, KONYA, DİYARBAKIR’A GİTTİ. 4 ADET TRAKTÖR, 3 ADET AKILLI DRON VE 5 ADET OTOMATİK DÜMENLEME MAKİNESİNİN SUNULDUĞU KAMPANYADA KAZANANLAR HEDİYELERİNİ DÜZENLENEN TÖRENLE BİRLİKTE TESLİM ALDI.