Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İŞ Bankası'nda hesabı olana 100.000 TL kredi kıyağı! Tüm borçları yok edecek kampanya

İş Bankası müşterilerine güzel haber! 100 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.07.2024 08:09
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 08:09
İŞ Bankası'nda hesabı olana 100.000 TL kredi kıyağı! Tüm borçları yok edecek kampanya

Nakit ihtiyaçlarına son! 100 bin TL ödeme için başvurular başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞ BANKASI 100 BİN TL ÖDEME

Nakit ihtiyacı olan müşteriler bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. İş Bankası tarafından yapılan son duyurulara göre banka müşterilerine özel eğitim, ev tadilatı, sağlık harcaması gibi ihtiyaçlar için 100 bin TL'ye varan kredi ödemesi yapılacak. Banka müşterilerine uygun faiz oranları ve esnek geri ödeme planları sunacak. 

iş bankası 100 bin tl ödeme

100 bin TL kredi ödemesi için başvurular banka şubelerine giderek ya da bankanın online kanalları aracılığıyla kolaylıkla yapılabilecek. Başvuru yaparken başvuru formunun eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması önem taşıyor. Aynı zamanda bankanın talep edebileceği ek belgelerin de eksiksiz şekilde ibraz edilmesi gerekiyor. Bankanın kredi kampanyasından faydalanmak için online kanallar aracılığıyla başvurularınızı hemen oluşturabilirsiniz! Detaylı bilgilere bankanın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. 

İLGİLİ HABERLER

Resimde ilk ne görüyorsunuz? İlk gördüğünüz şey bilinçaltınızda ne var onu söylüyor!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! Gram altın alacaklar kuyumcunun yolunu tutacak

Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar

Son tarihi kaçıran ev sahiplerine geçmiş olsun! Okkalı ceza ödeyecekler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Beyaz saçları boyamaya son! Bu yöntem beyaz saçları simsiyah yapıyor

Migros’ta tuvalet kağıdı şenliği! 12’li, 16’lı 32’lisi yüzde 55 indirimle satılıyor

Dar gelirliye devletten kira yardımı! En az 7000 TL kiralara destek geliyor

İŞ Bankası'nda hesabı olana 100.000 TL kredi kıyağı! Tüm borçları yok edecek kampanya

18-45 yaş arası temizlik personelleri alınacak! Bakanlık beklenen ilanı duyurdu

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! Gram altın alacaklar kuyumcunun yolunu tutacak

Evi kentsel dönüşüme girenler dikkat! Bu teklif gelirse sakın kabul etmeyin

Günde 1 fincan içmek cayır cayır yağ yaktırıyor! 1 haftada 3 kilo verdiren mucize kür

Resimde ilk ne görüyorsunuz? İlk gördüğünüz şey bilinçaltınızda ne var onu söylüyor!

Son tarihi kaçıran ev sahiplerine geçmiş olsun! Okkalı ceza ödeyecekler

Buzdolabında hemen çürüyen salatalıklara son! Tek yöntemle haftalarca taptaze kalıyor

Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar