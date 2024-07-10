İŞ Bankası'nda hesabı olana 100.000 TL kredi kıyağı! Tüm borçları yok edecek kampanya

Nakit ihtiyaçlarına son! 100 bin TL ödeme için başvurular başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞ BANKASI 100 BİN TL ÖDEME

Nakit ihtiyacı olan müşteriler bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. İş Bankası tarafından yapılan son duyurulara göre banka müşterilerine özel eğitim, ev tadilatı, sağlık harcaması gibi ihtiyaçlar için 100 bin TL'ye varan kredi ödemesi yapılacak. Banka müşterilerine uygun faiz oranları ve esnek geri ödeme planları sunacak.





100 bin TL kredi ödemesi için başvurular banka şubelerine giderek ya da bankanın online kanalları aracılığıyla kolaylıkla yapılabilecek. Başvuru yaparken başvuru formunun eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması önem taşıyor. Aynı zamanda bankanın talep edebileceği ek belgelerin de eksiksiz şekilde ibraz edilmesi gerekiyor. Bankanın kredi kampanyasından faydalanmak için online kanallar aracılığıyla başvurularınızı hemen oluşturabilirsiniz! Detaylı bilgilere bankanın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.