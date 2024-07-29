İŞ Bankası'ndan emeklilere büyük sürpriz! Promosyon rakamları değişti!

İş Bankası, 2024 yılı emekli maaş promosyon ücretlerinde önemli bir artış gerçekleştirdi. Yeni düzenlemeyle, emekli maaşları için ödenecek promosyon miktarları yükseltildi. Bu gelişme, emekliler arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı ve banka müşterileri arasında olumlu bir etki yarattı.

Türkiye İş Bankası tarafından açıklanan güncel promosyon rakamlarına göre, emekli maaşı 0 TL ile 10.000 TL arasında olan müşterilere 5.000 TL promosyon ödenecek. Bu yeni düzenleme, düşük maaş alan emeklilere önemli bir finansal destek sağlayacak ve ekonomik rahatlama getirecek.





Orta seviyede emekli maaşı alanlar için de müjdeli bir haber var. 10.000 TL ile 15.000 TL arasındaki maaşlara sahip emekliler, artık 8.000 TL promosyon alabilecekler. Ayrıca, 15.000 TL ile 20.000 TL arasındaki maaşlara sahip emekliler ise 10.000 TL promosyon alacak. Bu artış, daha yüksek maaş alan emeklilerin ekonomik durumunu da olumlu yönde etkileyecek.

Emekli maaşı 20.000 TL ve üzerinde olan müşterilere ise 12.000 TL promosyon ödenecek. İş Bankası'nın bu yeni promosyon politikası, emeklilere hem finansal destek sunmak hem de banka müşteri memnuniyetini artırmak adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

