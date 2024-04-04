Bist 100
8.945,8 1%
DOLAR
31,96 -0,04%
EURO
34,71 0,19%
ALTIN
2.349,58 -0,08%

İş Bankası promosyonu arşa çıkardı! Rakamı gören emekli başvuruya koşacak!

İş Bankası, emekli müşterilerine yönelik promosyon ödemelerinde artışa gittiğini açıkladı. Banka, Mart 2024 itibarıyla geçerli olacak yeni emekli promosyon tutarlarını kamuoyu ile paylaştı. İş Bankası’nın güncellenen promosyon miktarları emekliler için sevindirici bir gelişme oldu.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 12:24
İş Bankası promosyonu arşa çıkardı! Rakamı gören emekli başvuruya koşacak!

Türkiye İş Bankası, emeklilere yönelik bir müjdeyi paylaştı. Devlet bankalarının ardından özel sektör bankaları da dikkat çekerken, İş Bankası öne çıktı ve Mart ayı sona ermeden emekli promosyonlarında bir artış yapıldığını ilan etti. İşte, emekliler için neşe kaynağı olacak Türkiye İş Bankası’nın güncellenmiş promosyon değerleri...

emekli promosyon

10.000 TL’ye kadar olan emekli maaşları için 5.000 TL promosyon ödenmektedir.

10.000 TL ile 15.000 TL arasındaki maaşlara 8.000 TL promosyon verilmektedir.

15.000 TL ile 20.000 TL arasındaki maaşlar için 10.000 TL promosyon tahsis edilmektedir.

20.000 TL üzeri maaş alanlar ise 12.000 TL promosyon almaktadır.

*Bu promosyon ödemeleri, SGK ile 28 Mart 2024 tarihinde yapılan anlaşma uyarınca gerçekleştirilecektir.

EMEKLİ PROMOSYONLARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Emekli maaşlarına hak kazanan bireyler, promosyon başvurularını yaptıktan sonraki 3 iş günü içinde ödemelerini alacaklardır. Yeni emekli olup maaşını alacak kişiler içinse, İş Bankası’na yatırılan ilk emekli maaşı üzerinden hesaplanan promosyon, maaşın hesaba geçişinden itibaren 3 iş günü içinde ödenecektir.

Eğer SGK tarafından emekli geliri kesilirse ya da başka bir kuruma transfer edilirse, İş Bankası, taahhüt edilen sürenin kalan kısmını göz önünde bulundurarak, önceden ödenmiş promosyon miktarını geri talep edebilir. Ayrıca, İş Bankası’nda devam eden borç takibi süreci olan müşterilerin promosyon başvuruları, borçlarının tamamen ödenmesi durumunda yeniden incelenecektir.

İLGİLİ HABERLER

4A 4B emeklisine zil takıp oynatacak sürpriz ödeme! 14 Nisan'a kadar hesaplarda

4A 4B emeklisine zil takıp oynatacak sürpriz ödeme! 14 Nisan'a kadar hesaplarda

Emekliyi tir tir titretecek açıklama geldi! En düşük emekli maaşına zam filan yok

Emekliyi tir tir titretecek açıklama geldi! En düşük emekli maaşına zam filan yok

Kredi kartı olana büyük şok! Artık limitiniz bu kadar olacak!

Kredi kartı olana büyük şok! Artık limitiniz bu kadar olacak!

Fiat Egea'da çıldırtan kampanya! Nisan ayına özel fiyatı şakkadanak düştü

Fiat Egea'da çıldırtan kampanya! Nisan ayına özel fiyatı şakkadanak düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
2
Emeklilere 7000 TL zam müjdesi geldi! Maaşlara asgari ücret ayarı
3
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor
4
Kaymakamlıklara dev personel alımı! KPSS şartı yok: Başvuru ekranı açıldı
5
Faturasında adı yazanlara 750 TL'lik talih kuşu kondu! 2-3-4 Nisan'da hesapta
6
Bedava fatura dönemi başlıyor! O kişiler artık kuruş para ödemeyecek
7
4A 4B 4C emeklisine pazartesi salı sürprizi! 3 gün içinde hesaba yatırılacak

PTT'den emekli maaşı alanlar aman dikkat! O uygulamanın fişi çekildi!

Bakan açıkladı: EYT'yi kıl payı kaçıranları kahredecek gelişme

Kredi kartı olana büyük şok! Artık limitiniz bu kadar olacak!

Büyük promosyon hamlesi! SGK yükseltebilirsiniz dedi o banka 18.000 TL ile atağa geçti

Emekliye bayram piyangosu çıktı! Başvuru yok 6000 TL hesaplara o tarihte yatacak

Bayram çikolatası ve şekerleri BİM'de 37.5 TL'ye sizi bekliyor! İşte en ucuz bayram şekeri fiyatları

4A 4B emeklisine zil takıp oynatacak sürpriz ödeme! 14 Nisan'a kadar hesaplarda

Emekliyi tir tir titretecek açıklama geldi! En düşük emekli maaşına zam filan yok

İş Bankası promosyonu arşa çıkardı! Rakamı gören emekli başvuruya koşacak!

Artı ödeme yapmak istemeyen emekli dikkat! Her sene ödediğini o parayı artık ödemeyeceksiniz

Fiat Egea'da çıldırtan kampanya! Nisan ayına özel fiyatı şakkadanak düştü

Tapusu olan 81 ildeki vatandaşlar dikkat! Son gün 31 Mayıs!