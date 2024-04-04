İş Bankası promosyonu arşa çıkardı! Rakamı gören emekli başvuruya koşacak!

Türkiye İş Bankası, emeklilere yönelik bir müjdeyi paylaştı. Devlet bankalarının ardından özel sektör bankaları da dikkat çekerken, İş Bankası öne çıktı ve Mart ayı sona ermeden emekli promosyonlarında bir artış yapıldığını ilan etti. İşte, emekliler için neşe kaynağı olacak Türkiye İş Bankası’nın güncellenmiş promosyon değerleri...





10.000 TL’ye kadar olan emekli maaşları için 5.000 TL promosyon ödenmektedir.

10.000 TL ile 15.000 TL arasındaki maaşlara 8.000 TL promosyon verilmektedir.

15.000 TL ile 20.000 TL arasındaki maaşlar için 10.000 TL promosyon tahsis edilmektedir.

20.000 TL üzeri maaş alanlar ise 12.000 TL promosyon almaktadır.

*Bu promosyon ödemeleri, SGK ile 28 Mart 2024 tarihinde yapılan anlaşma uyarınca gerçekleştirilecektir.

EMEKLİ PROMOSYONLARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Emekli maaşlarına hak kazanan bireyler, promosyon başvurularını yaptıktan sonraki 3 iş günü içinde ödemelerini alacaklardır. Yeni emekli olup maaşını alacak kişiler içinse, İş Bankası’na yatırılan ilk emekli maaşı üzerinden hesaplanan promosyon, maaşın hesaba geçişinden itibaren 3 iş günü içinde ödenecektir.

Eğer SGK tarafından emekli geliri kesilirse ya da başka bir kuruma transfer edilirse, İş Bankası, taahhüt edilen sürenin kalan kısmını göz önünde bulundurarak, önceden ödenmiş promosyon miktarını geri talep edebilir. Ayrıca, İş Bankası’nda devam eden borç takibi süreci olan müşterilerin promosyon başvuruları, borçlarının tamamen ödenmesi durumunda yeniden incelenecektir.