DOLAR
35,19 0%
EURO
36,64 0,16%
ALTIN
2.960,89 -0,09%
BITCOIN
3.448.114,67 -0,69%

İş Dünyası Temsilcilerinden Yeni Asgari Ücret Açıklamaları

Türkiye'de iş dünyası temsilcileri, yeni asgari ücreti değerlendirerek ekonomik dengelere ve alım gücüne dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 14:39
İş Dünyası Temsilcilerinden Yeni Asgari Ücret Açıklamaları

İş Dünyası Temsilcilerinden Yeni Asgari Ücret Açıklamaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı yeni asgari ücret, iş dünyası temsilcileri tarafından değerlendirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, çalışanların her zaman daha fazlasını hak ettiğine vurgu yaparak, "Ancak ekonomik dengeleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yüzde 30’luk zammın iş dünyamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum," ifadelerini kullandı.

MÜSİAD'dan Destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 2025 yılı için belirlenen 22 bin 104 TL’lik asgari ücretin hayırlı olmasını temenni etti. Asmalı, Cumhurbaşkanı'na sunduğu öneride, yüzde 43,93 oranındaki yeniden değerleme oranının %30 seviyesine çekilmesinin iş dünyası ve vatandaşlar için önemli bir destek sağlayacağını vurguladı.

Patronlar ve Çalışanlar İçin Sürdürülebilirlik

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yapılan artışın hem çalışanlar hem de işverenler açısından sürdürülebilir ve dengede olduğunu belirtti. Baran, "Yaşadığımız sorunların esas sorumlusunun yüksek enflasyon olduğu gerçeğini unutmamalıyız. İşveren desteğinin yükseltilmesi önemlidir," dedi.

Ekonomik Politikanın Yansıması

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın, asgari ücreti mevcut ekonomi politikasının bir yansıması olarak değerlendirdi. Aydın, artışın birçok kalemi etkilediğinin altını çizerken, "Asgari ücrete yapılan zam da mevcut ekonomi politikasının bir yansıması oldu," şeklinde konuştu.

Alım Gücünün Artırılması Gerekiyor

Önder Sanayici İşadamları Derneği (ÖNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Kap ise, yeni asgari ücretin ekonomik dengelere uygun olduğunu kaydederek, "Asgari ücretin arttırılması değil, alım gücünün artırılması esas olmalıdır," dedi. Kap, bu artışın, orta ve uzun vadede enflasyonist baskıyı azaltacağına inandığını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MASAK'tan Nakit İşlemlerine Dair Önemli Açıklama: Belge İstenmeyecek
2
Tekstil Sektörü 2025'te Eski Günlerine Dönmeyi Planlıyor
3
Ticaret Bakanlığı 15 Uzman Yardımcısı Alım İlanı!
4
SPK'den Aile Boyu Finansal Okuryazarlık Eğitimi
5
Ticaret Bakanı Bolat'tan Kuzey Makedonya'ya Ziyaret: Ekonomik İlişkiler Gelişiyor
6
TCMB Güncel Döviz Kurları Açıklandı
7
Kasım Ayında Kapasite Kullanım Oranı %75,6'ya Yükseldi

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek