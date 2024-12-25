İş Dünyası Temsilcilerinden Yeni Asgari Ücret Açıklamaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı yeni asgari ücret, iş dünyası temsilcileri tarafından değerlendirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, çalışanların her zaman daha fazlasını hak ettiğine vurgu yaparak, "Ancak ekonomik dengeleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yüzde 30’luk zammın iş dünyamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum," ifadelerini kullandı.

MÜSİAD'dan Destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 2025 yılı için belirlenen 22 bin 104 TL’lik asgari ücretin hayırlı olmasını temenni etti. Asmalı, Cumhurbaşkanı'na sunduğu öneride, yüzde 43,93 oranındaki yeniden değerleme oranının %30 seviyesine çekilmesinin iş dünyası ve vatandaşlar için önemli bir destek sağlayacağını vurguladı.

Patronlar ve Çalışanlar İçin Sürdürülebilirlik

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yapılan artışın hem çalışanlar hem de işverenler açısından sürdürülebilir ve dengede olduğunu belirtti. Baran, "Yaşadığımız sorunların esas sorumlusunun yüksek enflasyon olduğu gerçeğini unutmamalıyız. İşveren desteğinin yükseltilmesi önemlidir," dedi.

Ekonomik Politikanın Yansıması

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın, asgari ücreti mevcut ekonomi politikasının bir yansıması olarak değerlendirdi. Aydın, artışın birçok kalemi etkilediğinin altını çizerken, "Asgari ücrete yapılan zam da mevcut ekonomi politikasının bir yansıması oldu," şeklinde konuştu.

Alım Gücünün Artırılması Gerekiyor

Önder Sanayici İşadamları Derneği (ÖNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Kap ise, yeni asgari ücretin ekonomik dengelere uygun olduğunu kaydederek, "Asgari ücretin arttırılması değil, alım gücünün artırılması esas olmalıdır," dedi. Kap, bu artışın, orta ve uzun vadede enflasyonist baskıyı azaltacağına inandığını belirtti.