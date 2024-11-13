İş Dünyasının En Güçlü 100 İsimleri Açıklandı

Fortune Dergisinin En Güçlü İş İnsanları Listesi Yayınlandı

Elon Musk, Fortune dergisinin iş dünyasında en güçlü 100 kişiyi sıraladığı listede birinciliğini korudu. Tesla'nın Üst Yöneticisi olarak, Musk'ın girişimci vizyonu ve mühendislik becerileri onu birçok sektörde tanınan bir lider haline getirdi.

Nvidia ve Microsoft'un Etkisi

Listede ikinci sırada yer alan Jensen Huang, Nvidia'nın yapay zeka alanındaki başarısıyla adından söz ettiriyor. Şirketin değerlendirilmesi, 3 trilyon doları aşarak, onu dünyanın en değerli firmalarından biri yaptı.

Üçüncü sırada ise Satya Nadella bulunuyor. Microsoft CEO'su, şirketi bulut ve yapay zeka alanlarında önemli dönüşümlerle yönlendirerek, OpenAI'ya yaptığı erken yatırım sayesinde sektördeki konumunu güçlendirdi.

Diğer Önemli İsimler

Dördüncü sırada Warren Buffet, beşinci sırada ise Jamie Dimon yer alıyor. Listede ayrıca Tim Cook altıncı, Mark Zuckerberg yedinci, Sam Altman sekizinci, Mary Barra dokuzuncu ve Sundar Pichai onuncu sırada bulunuyor.

Hamdi Ulukaya Listede

Türk iş insanı Hamdi Ulukaya, listede 83. sırada yer aldı. 1994'te Türkiye'den ABD'ye göç eden Ulukaya'nın, Chobani adlı yoğurt markası ile sağladığı etkili dönüşüm dikkat çekti. Ayrıca, mültecilere istihdam konusunda öncü çalışmaları ile iş dünyasının en etkili hayırseverlerinden biri olarak tanınıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.