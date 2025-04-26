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İş İnsanı Ali Osman Boyner Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ali Osman Boyner, 99 yaşında hayatını kaybederek son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni İstanbul'da gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 15:16
İş İnsanı Ali Osman Boyner Son Yolculuğuna Uğurlandı

İş İnsanı Ali Osman Boyner Son Yolculuğuna Uğurlandı

Boyner Grubu'nun Onursal Başkanı Ali Osman Boyner, 25 Nisan'da 99 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türk sanayisinin önemli isimlerinden biri olan Boyner, Boyner Holding ve TÜSİAD'ın kurucularındandır. Boyner'in cenazesi, İstanbul'da düzenlenen bir törenin ardından toprağa verildi.

Cenaze Töreninin Detayları

25 Nisan'da vefat eden Boyner, cenaze namazı için Teşvikiye Camisi'ne getirildi. Öğle namazı sonrasında düzenlenen cenaze törenine; İstanbul Valisi Davut Gül, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, ailesi, iş dünyasının tanınmış isimleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Namazın ardından, Boyner’in cenazesi cenaze arabasına konularak toprağa verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Ali Osman Boyner'in Hayatı ve Başarıları

Ali Osman Boyner, 1926'da Kastamonu’nun Tosya ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul’da başlayan Boyner, Sultanahmet Ticaret Lisesi ve Yüksek Ticaret Okulu'ndan mezun oldu. 1952 yılında Altınyıldız markasını kuran Boyner, Türk kumaşını dünyaya tanıtan öncülerden biri oldu. İlk ihracatını 1956'da gerçekleştirdi.

Moda dünyasına Beymen markasıyla giriş yapan Boyner, 1971 yılında İstanbul Şişli'de ilk mağazasını açtı. Beymen, zamanla erkek ve kadın koleksiyonlarını genişleterek önemli bir marka haline geldi. 1985'te spor giyime odaklanan Beymen Club koleksiyonunu geliştirdi.

Osman Boyner, aynı zamanda TÜSİAD'ın kurucu üyeleri arasında yer aldı. 2010 yılında Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini oğlu Cem Boyner'e devretti fakat Onursal Başkanlık görevini sürdürdü.

Sosyal sorumluluk projeleri ve renkli kişiliğiyle tanınan Osman Boyner, 99 yıllık yaşamında iş dünyasına büyük katkılarda bulunarak 25 Nisan 2025'te hayata veda etti.

Boyner Holding ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) kurucularından, Boyner...

Boyner Holding ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) kurucularından, Boyner Grubu Onursal Başkanı Ali Osman Boyner'in cenazesi İstanbul'da düzenlenen töreninin ardından toprağa verildi.

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