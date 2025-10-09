ISAF 2025 İstanbul'da: 29. Uluslararası Fuar 'Yangın Güvenliği' Temasıyla

ISAF International 2025 İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor

Bu yıl 29'uncusu düzenlenen ISAF International 2025, ana tema olarak "Yangın Güvenliği"ni seçerek sektör profesyonellerini ve ziyaretçileri İstanbul Fuar Merkezi'nde bir araya getiriyor. Etkinlik, güvenlik, yangın, akıllı teknolojiler ve yapay zeka alanlarının buluştuğu bir platform olarak öne çıkıyor.

Açılış, gösteri ve katılımcılar

Fuarın açılış konferansı Falckon Global sponsorluğunda gerçekleştirildi. Envoy Fire tarafından yapılan canlı batarya yangını söndürme gösterisi sektör profesyonellerinden yoğun ilgi gördü. ISAF, bu yıl 40'tan fazla ülkeden 250'nin üzerinde katılımcı firma, 1100'den fazla marka ve ürün grubu ve 5 kıtadan 25 bini aşkın profesyonel ziyaretçiyi bir araya getirerek küresel ölçekte büyük bir buluşma sahnesi oluşturdu.

Organizatörün değerlendirmesi ve sektör verileri

Marmara Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Bayram, ISAF markasının 29 yıllık serüveninin Türkiye için bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "ISAF, artık yalnızca bir fuar değil, bölgesel ölçekte bir marka ve globalde bilinen bir etkinliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Bayram, güvenlik sektörünün fiziksel korumanın ötesine geçtiğini, siber güvenlikten yapay zekaya uzanan geniş bir teknoloji ekosistemine dönüştüğünü vurguladı ve etkinliğin bu yıl "Yangın Güvenliği" temasıyla gerçekleştirildiğini, bu konunun geleceğin en kritik gündemlerinden biri olduğunu aktardı. Bayram ayrıca, "Doğru sistemler ve farkındalık çalışmalarıyla büyük felaketlerin yüzde 80'inin önlenebileceğini" belirterek, "Yangın güvenliği sektörü 2024 itibarıyla yaklaşık 70 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaştı. 2034'e kadar 170 milyar doları aşmasını bekliyoruz. ISAF çatısı altındaki bu gelişim yalnızca sektöre değil, topluma da doğrudan katkı sunuyor." ifadelerini kullandı.

Konferanslar ve oturumlar

Fuar kapsamında düzenlenen ISAF Yangın Konferansı programında, "Orman Yangınlarına Teknolojik Yaklaşım" başlıklı oturumda özel sektör ve kamunun katılımıyla yangınla mücadelede yapay zeka ve sensör teknolojilerinin önemi ele alındı. "İtfaiyeciliğin Bugünü" oturumunda afet senaryoları ve yangın önleme yöntemleri tartışılırken, "Elektrikli Araçlar ve Güneş Panellerinde Yangın Riski" başlıklı oturumda yeni nesil enerji teknolojilerinin getirdiği riskler masaya yatırıldı.

Fuar takvimi ve içerik

Yenilikçi teknolojilerin sergilendiği fuar, paneller, teknik sunumlar ve uluslararası oturumlara ev sahipliği yapıyor. Etkinlik, 11 Ekim Cumartesi günü sona erecek ve sektör ile toplum için önemli farkındalık ve iş birliği fırsatları sunmaya devam edecek.

Güvenlik, yangın, akıllı teknolojiler ve yapay zeka alanlarının buluşması olarak öne çıkan ve bu yıl 29'uncusu düzenlenen ISAF International 2025, İstanbul Fuar Merkezi’nde devam ediyor.