İşe girişi 2000 ve sonrası olanlara piyango vurdu! Az önce açıklandı: Dilekçenizi hazırlayın!

Bu tarihler arasında sigortanız başladıysa yüzünüz gülecek! Erken emeklilik kapısı açılıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ERKEN EMEKLİLİK KAPISI AÇILDI

2000 ve 2008 seneleri arasında sigortası başlayan çalışanlara müjdeli haber geldi. 4A ve 4C olarak çalışan kişilerin prim ödeme sayıları 7 bin 200 gün, 4B olarak çalışan kişilerin prim günleri 9 bin olarak uygulanıyor. Bu kapsamda Bağ Kurlu vatandaşlar daha uzun süre prim ödemesi yaparak emekli olabiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre Bağ Kur prim gün sayıları 9 bin günden 7 bin 200 güne düşecek ve bu düzenlemeden 1 milyon esnaf ve tüccar faydalanacak. Primlerin eşitlenmesi sonrasında son sigorta hangi statüden olursa emekli maaşları oradan bağlanıyor.





Esnafın prim yükünün azaltılmasıyla birlikte emeklilik kapısı da daha kolay aralanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonuçlandıktan sonra sigorta tarihleri 1999 tarihi sonrası olan kişiler için kademeli emeklilik sistemi onaylanırsa 2000 ve 2008 senesi arasında sigorta girişi olan kişiler şartları sağladıktan sonra emekli olabilecek. EYT düzenlemesinden faydalanamayan kişilerin emekli olabilmesi için emeklilik reformu başlatılmış olacak. Kademeli emeklilik sistemi onaylandıktan sonra EYT yasasıyla birlikte güncellenen prim ve yaş listesine göre 2000 ve 2008 seneleri arasında sigortası olan kişiler erken emekli olabilecek. Yeni düzenlemeye göre emeklilik yaşının öne çekilmesi de tartışılıyor. 2000 senesinde işe başlayan kişi 6 seneye kadar erken emekli olma hakkı kazanmış oluyor.