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İslam Memiş'ten flaş dolar uyarısı! Doları olan, dolar borçlananlar aman dikkat!

Türkiye'nin bayram tatiline girmesiyle birlikte İslam Memiş piyasaya yönelik dikkat çekici değerlendirmeler yaptı.

Yayın Tarihi: 11.04.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 12:29
İslam Memiş'ten flaş dolar uyarısı! Doları olan, dolar borçlananlar aman dikkat!

Türkiye, yerel seçimler sonrası Ramazan Bayramı dolayısıyla resmi tatile giriş yaptı. Altın ve para piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, TV100'deki köşesinde tatil öncesinde bazı değerlendirmelerde bulundu. Memiş, önümüzdeki Çarşamba açıklanacak olan ABD enflasyon verisi ve Euro Bölgesi'nde Perşembe açıklanacak faiz kararına dikkat çekerken dolarla beklemeyi tavsiye ediyor.

İslam Memiş, yazısının içeriğinde bütün yatırım araçları ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

“Bist100 Endeksi; 9.618 puanda kapandı. Olumlu görünüm devam etmekte. Bu ay 10.000 puan şaşırtıcı olmazdı. Düşüş kısa vadeli bir alım fırsatı şeklinde görünüyor. Var olanı korumalıyız ve satın almak için düşüşü beklemeliyiz. 9 bin 400 ila 9 bin 800 puan aralığını izleyeceğim.

Bitcoin (BTC); 65.000 ile 70.000 dolar arasında dalgalanmaya devam ediyor. 70.000 doların üzerindeyiz ama 65.000 dolara yeniden hazırlanmamız gerekiyor. Orta ve uzun vadede olumlu beklentilerimi koruyorum.

İslam Memiş'ten flaş dolar uyarısı

Ons altın (xau/usd); 2.330 dolardan kapandı. Uzak durmam ve 100 dolarlık bir satış beklemem konusunda uyarıldım. Benzer beklentim geçerlidir. Ben 2 bin 250 ila 2 bin 350 dolar aralığına giderdim. Direncin yakınında olduğumuz için düşüşe hazırlanmalıyız.

Gram Altın; Açık piyasada 2 bin 457 liradan kapandı. Gram altın yatırımcılarının onsu izlemesi ve 2.400 lira seviyesinin altına düşmesini beklemesi gerektiği konusunda uyarmıştım. Benzer beklentim geçerlidir. Ons tarafında bir düşüş bekleyip gramın 2 bin 250 dolara tekabül etmesi halinde oradan alım yapmanız gerekiyor. TL’m olsa dolar alıp pariteden daha ucuz gram alabilirim.

Ons gümüş (xag/usd); 27,48 dolardan kapandı. 28 direnç seviyesinden sonra satışa hazır olmalısınız. Desteği 25,80 dolardan izleyeceğim. Hedefim 32 dolar olduğundan satın alınacak yer olarak burayı düşünürdüm. Bir gram gümüş almak isteyenler ons gümüşün 25,80 dolar fiyatını bekleyebilirler.

 Hafta başında doların dolar karşısında düşük fiyatlardan varlık almasını istiyorum.Risk açısından dolarda beklemektense TL açıkla beklemek daha iyi.”

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İslam Memiş'ten flaş dolar uyarısı! Doları olan, dolar borçlananlar aman dikkat!

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