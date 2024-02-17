İslam Memiş’ten gram altın için çarpıcı tarihler: 1 milyon lirası olanlar altın mı faiz mi tercih etmeli?

Altın fiyatları, ons başına 2 bin doların altına düşmesinin ardından son birkaç gün içinde hızla yükseldi. ABD'nin enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla birlikte Fed'in yakın vadede faiz indirimine gitme olasılığı azaldı ve bu durum ABD tahvil getirilerinin artmasına ve dolayısıyla ABD Doları'nın değer kazanmasına neden oldu.





İstanbul'da yaşanan bu gelişmeler, altın piyasasında da etkisini gösterdi. Ons altın fiyatı, ABD perakende satış verilerinin beklenenden düşük gelmesiyle 2.000 doların üzerine çıktı. Yurt içinde ise gram altın fiyatı 0,30 kayıpla 1.989 liraya gerilerken, Cumhuriyet altını fiyatı da yüzde 0,32 azalışla 13 bin 366 liraya düştü.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına yönelik önemli uyarılarda bulundu. Memiş'e göre, yaşanan düşüşler yatırımcıların paniklemesine neden oldu ancak bu durum aslında ilave alım fırsatlarını da beraberinde getiriyor. Ons altın için belirlenen 2000-2050 dolarlık bant aralığının takip edilmesi gerektiğini belirten Memiş, gram altın/TL'deki gerilemenin ise yatırımcıları endişelendirmemesi gerektiğini ifade etti.





Memiş ayrıca, altın yatırımcılarının sepet yöntemini kullanmalarını önerdi. Sepet uygulamasında dolar, altın ve diğer emtiaların bir arada bulunması gerektiğini vurgulayan Memiş, bu şekilde riskin dağıtılabileceğini belirtti.

Altın piyasasındaki gelişmeleri değerlendiren Memiş, altın ve diğer metallerdeki yükselişin devam edeceğini ve yatırımcıların bu süreci yakından takip etmeleri gerektiğini söyledi.