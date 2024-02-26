İslam Memiş’ten gram altın için şok tahmin: Altını olanlar pusuya yattı ve 3500 TL’yi göreceğimiz tarihi bekliyor

-Uzman İslam Memiş, Gram Altın için Tahminlerini Paylaştı!



Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altının kısa, orta ve uzun vadeli tahminlerini kamuoyuyla paylaştı. Memiş, özellikle yıl sonunda 3000 liraya ulaşmasını beklediği gram altın için mart ayında dikkat çeken bir seviyeden bahsetti.





KISA, ORTA VE UZUN VADEDE TAHMİNLER:

İslam Memiş'in açıklamalarına göre, gram altının fiyatında kısa vadede 2070-2120 aralığının takip edileceği belirtildi. Mart ayında ise 2150 seviyesinin hedeflendiği ifade edildi. Orta vadede ise yaz aylarında 2500-2700 bandının göz önünde bulundurulacağı vurgulandı. Uzun vadeli tahminlerde ise yıl sonunda 3000 seviyesine odaklanılacağı belirtildi.

MEMİŞ'TEN AÇIKLAMALAR:

İslam Memiş, bugünkü fiyatların belirgin bir yükseliş sinyali vermediğini ancak yukarı yönlü atakların devam edebileceğini ifade etti. Ons tarafında da 2150 ve 2350 dolar seviyelerine kadar yükselişlerin devam edebileceğini belirtti.