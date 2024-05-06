İslam Memiş’ten gram altın yorumu! Yıl sonunda bakın kaç TL olacak

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İSLAM MEMİŞ SENE SONU YORUMLARI

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik devam ederken ONS altın 2 bin 330 dolar, gram altın 2 bin 430 TL seviyesinden işlem görüyor. Merkez Bankaları kararları, ABD FED faiz kararları gibi etkenler altın fiyatlarını önemli ölçüde etkiliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili şu açıklamaları yaptı; 'ONS altında 2 bin 333 dolar seviyesi var. 2 bin 300 dolar seviyesi üstündeki çaba devam ediyor. FED faiz kararına kadar 2 bin 280 ile 2 bin 380 dolar aralığı bekleniyor. FED piyasasına kadar piyasa oyalanır. Gram altın serbest piyasada 2 bin 500 TL altına düştü.





2 bin 450 TL altına düşme riski olsa bile 2 bin 500 TL'den riske girmeden alma pozisyonlarına girdik. Önümüzdeki haftalarda 2 bin 500 TL altına düşerse 2 bin 450 TL seviyesi gündemde olur. Altın dolar paritesi ucuz. Güzel fırsatlar devam ediyor. Gram altın 2 bin 700 TL seviyelerinden 2 bin 500 TL seviyelerine kadar düştü. Alım fırsatları devam ediyor. Jeopolitik riskler devam ederse altın 2 bin 700 TL seviyesine kadar yükselir. Temmuz ayında gram altında 3 bin TL, devamında 3 bin 500 TL seviyesini bekliyorum.' Bir önceki işlem gününde ONS altın 2 bin 320 dolarla güne başlarken 2 bin 335 dolar seviyesiyle günü kapattı. Gram altın 2 bin 384 TL seviyesinden sonra 2 bin 435 TL seviyesiyle günü kapattı. Gram altın gün içinde en düşük 2 bin 421 TL, en yüksek 2 bin 442 TL seviyesine yükselmiş oldu.

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