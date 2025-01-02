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İSO Türkiye İmalat PMI Aralık'ta Yükseldi: 49,1 ile Son 8 Ayın En İyisi

İSO Türkiye İmalat PMI, Aralık 2024'te 49,1'e çıkarak sektördeki yavaşlamanın son 8 ayın en düşük seviyesine işaret etti.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 10:48
İSO Türkiye İmalat PMI Aralık'ta Yükseldi: 49,1 ile Son 8 Ayın En İyisi

İSO Türkiye İmalat PMI Aralık'ta Yükseldi

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Aralık 2024'te 49,1 seviyesine yükseldi. Bu sonuç, bir önceki ay olan 48,3'ten belirgin bir iyileşmeyi temsil ediyor ve imalat sektöründeki yavaşlamanın son 8 ayın en düşük oranında gerçekleştiğine işaret ediyor.

Faaliyet Koşullarında İyileşme Belirtileri

Anket sonuçları, eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektördeki iyileşmeye işaret ettiğini gösteriyor. Sektördeki faaliyet koşullarındaki bozulmanın durma noktasına yaklaşması ise, birçok alt endeksin birbiriyle tutarlılık sergilediğini ortaya koyuyor. Talepteki nispi iyileşme sinyalleriyle birlikte, üretim düşüşü ılımlı düzeye geriledi ve son 9 aylık mevcut yavaşlama döneminin en düşük oranında gerçekleşti.

Yeni Siparişlerde Yavaşlama Devam Ediyor

Ancak talepte süren baskılara bağlı olarak yeni siparişlerdeki yavaşlama devam ediyor. Bu durum, nisan ayından bu yana kaydedilen en düşük seviyede gerçekleşiyor. Girdi maliyetleri enflasyonu da Aralık ayında belirgin bir artış gösterdi ve bu artış, ham madde fiyatlarındaki yükselişe ve Türk lirasının değer kaybına bağlandı.

2024'te Umut Veren Veriler

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Türkiye'nin 2024 yılı sonuna ilişkin PMI veri setinin 2025 yılında sektör için umut verici bir tablo çizdiğini belirtti. Harker, "Faaliyet koşullarında yavaşlama devam etmekle birlikte, bu oldukça hafif bir düzeyde gerçekleşiyor ve anket kapsamındaki birçok alt endekste iyileşme işaretleri görülüyor" dedi. Harker ayrıca, "Eğer bu seyir 2025 yılının başında da devam ettirilebilirse, sektörün yeniden büyümeye geçeceğini görebiliriz" ifadelerini kullandı.

Sektör Geneli Değerlendirme

Kasım ayında anket kapsamındaki 10 sektörden 9'u üretimini yavaşlatırken, Aralık'ta bu sayının 7'ye inmesi nispi bir iyileşmeyi işaret ediyor. En belirgin üretim düşüşü giyim ve deri ürünlerinde yaşanırken, büyümeye devam eden tek sektörler kimyasal, plastik ve kauçuk ile gıda ürünleri oldu.

Özetle, İSO Türkiye İmalat PMI'nın Aralık 2024'te yükselişi, imalat sektörünün geleceği için umut verici sinyaller taşıyor ve pek çok alanda iyileşme fırsatlarının kapılarını aralıyor.

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