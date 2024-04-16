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İşsizlik Sigortası Fonu’nda yükseliş: 218 milyar lirayı geçti

İsteği dışında işsiz kalan sigortalılara destek olmak için kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, Mart ayında artarak 218 milyar 266 milyon liraya ulaştı.

Yayın Tarihi: 16.04.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 12:20
İşsizlik Sigortası Fonu’nda yükseliş: 218 milyar lirayı geçti

İsteği dışında işsiz kalmış olanlar için gelir kaybının telafi edilebilmesi için 1999’da oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonu, 2002’den beri işsizlere maddi destek verilmesini sağlıyor. Geçen yıl 196 milyar 950 milyon seviyesinden olan fon, 2024’ün Mart ayı sonunda 218 milyar 266 milyon liraya ulaştı.

Prime esas aylık brüt kazancı üzerinden yapılan hesaplamalarla, devletten yüzde 1, işverenden yüzde 2, çalışandan ise yüzde 1’lik kesinti ile fondaki varlık artışı büyümeye devam ediyor.

İşsiz kalanlara ne kadarlık ödeme yapılıyor?

İşsizlik ödeneklerinin hesaplamalarında ise işsiz kalan sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları baz alınıyor. İşsizlik ödenekleri, son 4 aydaki kazancın yüzde 40’ına denk geliyor. Ancak ödenekler için asgari ücretin yüzde 80’inini geçmeme şartı bulunuyor.

2024 yılındaki rakamlar göz önüne alındığında, 4 ay çalışan bir sigortalı, işsiz kaldığında en az 7 bin 940 TL, en fazla ise 15 bin 880 TL alabiliyor.

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