İstanbul, Antalya ve 3 ilde bir ilk yaşandı! Mersin takipte kaldı: Yüzler sonunda gülecek

Devletin uyguladığı denetimler ve düzenlemeler kira bedeline yansıtılmaktadır. Gayrimenkul sektörü uzmanlarının açıklamaları kira fiyatlarının düştüğünü belirtse de son dönemdeki açıklamalarda sıklıkla kira fiyatlarında indirimler yer alıyor.

Kira fiyatları hakkında dikkat çeken bir diğer açıklama ise emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı tarafından yapıldı. Özelmacıklı, kira fiyatlarında en çok düşüş yaşanan ilin olduğunu açıkladı. Son zamanlarda en büyük sorunun ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşansa da alınan tedbirler sayesinde kiraların düştüğü düşünülüyor.

BU ÜÇ ŞEHİRDE KİRA FİYATLARINDA İNDİRİM!





Konuyla ilgili görüş belirten emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, son dönemde gayrimenkul kiralama fiyatlarında çok sayıda düşüş yaşandığını, bu düşüşün nedenlerine bakıldığında Devlet tarafından kısa vadeli kira fiyatı belirleme kararının alındığını söyledi. Uzman isim, açıklamasında "Bunun etkisini şimdiden daha çok İstanbul ve Antalya gibi bazı illerde kısa dönem kiralama fiyatlarının çok yüksek olduğu şehirlerde görmeye başladık" ifadelerini kullandı.

Mustafa Hakan Özelmacıklı, kira fiyatlarının yüzde 10-15 oranında düştüğünü, İstanbul'da metrekaresi 150 TL olan 100 metrekare daire kiralamanın 15 bin TL seviyelerinde olduğunu aktarırken bu rakamın şimdilerde 13 bin TL bandına gerilediğini kaydetti.

Özelmacıklı, "Deprem ve yabancı konut nedeniyle kira fiyatları hızla arttı, bazı illerde düşüş hızı daha yüksek" derken İstanbul'da düşüş hızının daha yavaş olduğu göz önüne alındığında, Antalya'da kira fiyatlarının hızla düştüğünü, Mersin'de ise düşmeye başladığını söylüyor.