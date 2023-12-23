İstanbul, Antalya ve 3 ilde bir ilk yaşandı! Mersin takipte kaldı: Yüzler sonunda gülecek

Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, kira fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir yorum yaptı. Emlak uzmanı Özelmacıklı, kira fiyatlarında en çok düşüş yaşanan ilin hangisi olduğunu açıkladı.

İstanbul, Antalya ve 3 ilde bir ilk yaşandı! Mersin takipte kaldı: Yüzler sonunda gülecek
Yayın Tarihi:

Devletin uyguladığı denetimler ve düzenlemeler kira bedeline yansıtılmaktadır. Gayrimenkul sektörü uzmanlarının açıklamaları kira fiyatlarının düştüğünü belirtse de son dönemdeki açıklamalarda sıklıkla kira fiyatlarında indirimler yer alıyor.

Kira fiyatları hakkında dikkat çeken bir diğer açıklama ise emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı tarafından yapıldı. Özelmacıklı, kira fiyatlarında en çok düşüş yaşanan ilin olduğunu açıkladı. Son zamanlarda en büyük sorunun ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşansa da alınan tedbirler sayesinde kiraların düştüğü düşünülüyor.

BU ÜÇ ŞEHİRDE KİRA FİYATLARINDA İNDİRİM!

kira fiyatlarında en çok düşüş yaşanan il

Konuyla ilgili görüş belirten emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, son dönemde gayrimenkul kiralama fiyatlarında çok sayıda düşüş yaşandığını, bu düşüşün nedenlerine bakıldığında Devlet tarafından kısa vadeli kira fiyatı belirleme kararının alındığını söyledi. Uzman isim, açıklamasında "Bunun etkisini şimdiden daha çok İstanbul ve Antalya gibi bazı illerde kısa dönem kiralama fiyatlarının çok yüksek olduğu şehirlerde görmeye başladık" ifadelerini kullandı.

Mustafa Hakan Özelmacıklı, kira fiyatlarının yüzde 10-15 oranında düştüğünü, İstanbul'da metrekaresi 150 TL olan 100 metrekare daire kiralamanın 15 bin TL seviyelerinde olduğunu aktarırken bu rakamın şimdilerde 13 bin TL bandına gerilediğini kaydetti.

Özelmacıklı, "Deprem ve yabancı konut nedeniyle kira fiyatları hızla arttı, bazı illerde düşüş hızı daha yüksek" derken İstanbul'da düşüş hızının daha yavaş olduğu göz önüne alındığında, Antalya'da kira fiyatlarının hızla düştüğünü, Mersin'de ise düşmeye başladığını söylüyor.

Öne Çıkanlar
Fiyatını gören koşa koşa kaçıyor! 2 haftada rekor zam geldi: Kiloyla değil gramla alınabilecek Fiyatını gören koşa koşa kaçıyor! 2 haftada rekor zam geldi: Kiloyla değil gramla alınabilecek
Tavuk pilavı bir de böyle deneyin! Sokak satıcılarınınkini aratmayacak Tavuk pilavı bir de böyle deneyin! Sokak satıcılarınınkini aratmayacak
Tansiyon hastalarının yaptığı büyük hata! Suyu böyle içenler yandı: Yüksek tansiyona neden oluyor Tansiyon hastalarının yaptığı büyük hata! Suyu böyle içenler yandı: Yüksek tansiyona neden oluyor
Çok Okunanlar
Belgesini getirene ayda 5.096 TL maaş bağlanıyor! Tek şartla her ay cepleri para dolacak Belgesini getirene ayda 5.096 TL maaş bağlanıyor! Tek şartla her ay cepleri para dolacak PTT bu şartı sağlayana ayda 2000 TL ödüyor! Sosyal yardım başladı PTT bu şartı sağlayana ayda 2000 TL ödüyor! Sosyal yardım başladı Gram altında 2000'li fiyatları unutun! Tam 1500 TL birden uçuşa hazırlanın: Tarih verildi Gram altında 2000'li fiyatları unutun! Tam 1500 TL birden uçuşa hazırlanın: Tarih verildi Çalışanlara bir değil üç ödeme birden yağacak! Listeden hemen bakın: Ne kadar ödeme alacağınızı öğrenin! Çalışanlara bir değil üç ödeme birden yağacak! Listeden hemen bakın: Ne kadar ödeme alacağınızı öğrenin! Eşten dosttan borç aramaya son! Anında onaylı 10.000 TL kredi başvuruları başladı Eşten dosttan borç aramaya son! Anında onaylı 10.000 TL kredi başvuruları başladı