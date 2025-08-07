İstanbul'da 3.7 Milyon Sazan Yavrusu Göletlere Salındı

İstanbul'da Su Kaynaklarına 3.7 Milyon Sazan Yavrusu

İstanbul Il Tarım ve Orman Müdürlüğü, 9 ilçedeki 23 gölete toplam 3 milyon 700 bin sazan yavrusu bıraktı. Bu çalışma, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında gerçekleştirildi.

İl Müdürü Suat Parıldar'dan Açıklamalar

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, sazan yavrularının, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretildiğini ve Arnavutköy, Beykoz, Çatalca, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Şile ilçelerindeki göletlere salındığını belirtti. Şile'deki Ömerli Barajı'nda yapılan açıklamada Parıldar, bu projenin özellikle sucul canlıların ekosistemde sürdürülebilirliğini sağlamak ve yaşam alanlarını korumak amacı taşıdığını ifade etti.

Parıldar, 2015 yılından beri süregelen bu balıklandırma çalışmalarını detaylandırarak, "2024 itibarıyla İstanbul'umuzda toplamda 1 milyon 600 bin yavru balığı sulara salmıştık. Bunu 2 katından fazla artırdık. 2025 itibarıyla toplamda 3 milyon 700 bin balığı 9 ilçemiz 23 bırakma noktamızda sularımıza şu anda bırakmış bulunuyoruz." dedi.

Ticari ve Amatör Balıkçılığın Desteklenmesi

Parıldar, amatör balıkçılığın ticari balıkçılıkla birlikte desteklenmesi amacıyla yapılan bu çalışmalara dikkat çekti. Ayrıca, Eylül ayında denizlerde ticari avcılıkla ilgili yasakların biteceğini ve balıkçıların "vira bismillah" diyerek sulara açılacağını duyurdu.

İstanbul'da 1998 yeşil ruhsatlı balıkçı gemisi bulunduğunu ve ruhsat tezkeresine sahip 18 binin üzerinde balıkçı olduğunu ifade eden Parıldar, İstanbul'un hem Karadeniz hem de Marmara denizlerinde balıkçılık açısından önemli bir nokta olduğunu vurguladı.

Parıldar, "Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın liderliğinde bugün olduğu gibi yarın da bu gayeyle çalışmaya devam edeceğiz." sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

