İstanbul'da Malezya Palm Yağı Forumu: Türkiye, 1,1 Milyon Tonla 5. Büyük Pazar

Malezya Palm Yağı Konseyi (MPOC) tarafından düzenlenen ve Malezyalı üreticiler, küresel alıcılar ile son kullanıcıları bir araya getiren Malezya Palm Yağı Forumu İstanbul'da gerçekleştirildi.

Ticari ilişkilerde güçlü artış

Malezya İstanbul Başkonsolosu Ahmad Amiri Abu Bakar, forumdaki konuşmasında iki ülke arasındaki ticaretin hızla büyüdüğünü belirtti ve “Türkiye, yaklaşık 1 milyar dolar değerinde 1,1 milyon metrik tonluk toplam ihracatıyla Malezya'nın beşinci en büyük palm yağı ihracat destinasyonu.” dedi.

Abu Bakar, Malezya ile Türkiye arasındaki ticaretin 2024 yılında yüzde 18 artarak 4,46 milyar dolardan 5,28 milyar dolara yükseldiğini, 2025'in ocak-temmuz döneminde ise ikili ticaretin yüzde 7,2 artışla 3,25 milyar dolar olduğunu aktardı. Ayrıca Malezya'nın Türkiye'ye ihracatının yüzde 6,7 artışla 2,76 milyar dolar seviyesine ulaştığını ifade etti.

Sürdürülebilirlik taahhütleri

Abu Bakar, Malezya'nın topraklarının yüzde 50'sini orman örtüsü olarak koruma kararlılığını vurguladı. Palm yağı üretiminin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Avrupa Birliği ormansızlaşma yönetmeliği ile uyumlu olduğunu, hiçbir ormanın zarar görmediğini belirtti.

Endüstri ve pazar dinamikleri

MPOC Üst Yöneticisi Belvinder Sron, Türkiye'yi Malezya için en büyük ve dinamik pazarlardan biri olarak tanımladı ve palm yağının Malezya ulusal ekonomisinin temel taşlarından biri olduğunu söyledi. Sron, Malezya'nın küresel palmiye yağı arzına yüzde 24 katkı sağlayarak dünyanın ikinci en büyük üreticisi konumunda olduğunu; geçen yıl palm yağı ve ürünleri ihracatından 24 milyar dolar gelir elde edildiğini aktardı.

Sron, sektörün geçen yılki üretiminin 19,3 milyon ton olduğunu, ihracatın 450 binden fazla küçük çiftçiyi desteklediğini ve palmiye yağının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya yüzde 3 katkı sağladığını belirtti. Türkiye pazarına yapılan ihracatın, geleneksel destinasyonlar Hindistan, Çin ve AB'yi geride bıraktığını ve bunun pazar çeşitlendirme başarısının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Sron, Türkiye'nin 85 milyondan fazla nüfusu ve yıllık 3 milyon ton yağ ve katı yağ tüketimiyle Malezya palm yağı için stratejik ve dinamik bir pazar olmaya devam ettiğini; Türkiye'nin coğrafi konumunun ithal palm yağının katma değerli işleme ve üretiminde kullanılmasına ve bu ürünlerin komşu pazarlara, AB dahil, ihraç edilmesine olanak tanıdığını vurguladı.

Sağlık ve teknik sunumlar

Güney Kaliforniya Üniversitesinden beslenme uzmanı Dr. Roger Clemens, palm yağının doğal olarak palmitik asit açısından zengin olduğunu, bu yağ asidinin anne sütü dahil birçok doğal kaynakta bulunduğunu ve insan vücudu için temel yapı taşlarından olduğunu belirtti. Clemens, palm yağının sağlık üzerindeki etkilerinin sadece içeriğiyle değil, dengeli beslenme ve yaşam tarzıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Forumda ayrıca SD Guthrie'den Dr. Nagendran Lelchumanan, MSPO Sertifikasyon ve Operasyon Hizmetleri Başkanı Muhammad Haris Abdullah ve TransGraph Consulting'den Nagaraj Meda palm yağının gıda güvenliği ve beslenmedeki rolünden sürdürülebilirlik standartlarına ve pazar dinamiklerine kadar geniş bir yelpazede sunum yaptı.