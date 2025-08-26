İstanbul'da Marketlerde Fiyat Denetimi: 12 bin 178 İşletmede 45 bin 615 Ürün

İstanbul'da marketlerde kapsamlı fiyat denetimi

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekiplerin kent genelinde denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü belirtti. 8 ay süren çalışmalar kapsamında 12 bin 178 işletmede 45 bin 615 ürün için haksız fiyat tutanağı tutulduğunu açıkladı.

Denetim kapsamı ve yöntem

Ticaret Bakanlığı ekipleri, İstanbul'un tüm ilçelerinde yerel ve ulusal marketlerde; temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat, etiket ve haksız fiyat artışı denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde şunlar kontrol edildi:

- Ürün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farklar,

- Etiket üzerindeki değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatı incelenerek haksız fiyat artışı olup olmadığı,

- Manav reyonundaki meyve ve sebzelerin menşei ve geliş fiyatı bilgilerinin Hal Kayıt Sistemi üzerinden doğrulanması.

Menteşe, Şişli'deki denetimler sırasında etiketlerin okunabilirliği, gramaj bilgilerinin yer alması ve indirimli satışlarda bir önceki fiyatın etiket üzerinde gösterilmesinin önemine vurgu yaptı: 'Etiketin vatandaş tarafından rahat okunabilir bir şekilde olması lazım. Gramaj bilgilerinin üzerinde olması lazım.'

Bulgular, dosyalar ve yaptırımlar

İsmail Menteşe denetim sonuçlarına ilişkin detayları paylaştı: 'İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü olarak, 8 ay boyunca, dün akşam itibarıyla aldığımız rakamlarla, İstanbul'da 12 bin 178 işletmede 45 bin 615 ürüne yönelik haksız fiyat tutanağı tuttuk. Bu ürünlerle ilgili olarak şüphe duyduk ve faturalarını istedik, istemeye de devam ediyoruz.'

Yapılan incelemeler sonucunda haksız fiyat olduğuna kanaat getirilen 1550 dosya Bakanlığın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. Kurulun 13 üyeden oluştuğunu ve raporların bağımsız şekilde değerlendirildiğini aktaran Menteşe, idari işlemlerin buna göre gerçekleştirildiğini söyledi.

Ayrıca, söz konusu dönemde 13 bin 737 işletmede 3 milyon 738 bin 423 ürünü fiyat etiketi açısından incelediklerini belirten Menteşe, 'Bu incelemelerin sonucunda 66 bin 223 yönetmeliğe aykırı durum tespit ettik ve bunların her birine yaklaşık 3 bin 166 lira idari işlem uyguluyoruz. Toplamda da 209 milyon 662 bin 18 lira tutarında idari işlem yaptık.' dedi.

Menteşe, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun karşı taraftan savunma istediği için işlemlerin zaman alabildiğini, ancak Kurulun şu ana kadar yaklaşık 405 işletmeye 254 milyon 574 bin 435 lira tutarında idari yaptırım uyguladığını bildirdi.

Menteşe, vatandaşların beslenme ve temel ihtiyaçlarının kanun ve mevzuat çerçevesinde korunması için denetimlerin Türkiye genelinde, özellikle gıda ürünleri öncelikli olarak devam ettiğini vurguladı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, İstanbul'un tüm ilçelerinde yerel ve ulusal marketler başta olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat, etiket ve haksız fiyat artışı denetimi yaptı.