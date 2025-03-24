İstanbul'da Serbest Piyasa Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro'da Güncel Durum

İstanbul serbest piyasada doları 38,0040 liradan, avroyu ise 41,1530 liradan haftaya başladı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 09:00
İstanbul'da Serbest Piyasa Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro'da Güncel Durum

İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları belirli seviyelerden işlem görmeye başladı. Haftanın ilk gününde dolar 38,0040 liradan, avro 41,1530 liradan işlemde bulunuyor.

Döviz alım satımındaki güncel veriler ışığında, serbest piyasada 38,0020 liradan alınan dolar, 38,0040 liradan satılmaktadır. Aynı şekilde, 41,1510 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 41,1530 lira olarak belirlenmiştir.

Cuma günü ise doların satış fiyatı 38,0130 lira, avronun satış fiyatı ise 41,3460 lira seviyesinde gerçekleşmişti. Bu veriler, piyasalardaki dalgalanmaların döviz fiyatlarına nasıl yansıdığını göstermektedir.

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