İstanbul'da TEXIT'24 Tekstil Zirvesi Gerçekleşti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, gençlerin iş dünyasındaki aktif katılımına dikkat çekerek, "Günümüzde gençlerimizin farklı kötü alışkanlıklara sürüklendiği bir ortamda, iş, ticaret ve yatırım konularını konuşmalarından gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Asmalı, TEXIT'24 Tekstil Zirvesi'nin açılışında gençlerin derneğin göz bebeği olduğunu belirtti ve MÜSİAD'ın, 14 bin 501 üyesinin yaklaşık üçte birinin gençlerden oluştuğunu vurguladı.

Aynı zamanda, sürdürülebilirliğin inançlarının temellerinden biri olduğunu söyleyen Asmalı, markalaşma, dijitalleşme ve verimliliğin günümüzün önemli konuları arasında olduğunu sözlerine ekledi. Türkiye'deki iş gücü maliyetlerinin artışına da dikkat çekti.

Tekstil Sektöründe Düşüş

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, pandemi sonrası dünya genelinde yaşanan ekonomik daralma ve tekstil sektöründeki olumsuz gelişmelere dikkat çekti. Öksüz, "Dünyada yaklaşık yüzde 13 oranında sektörümüz daraldı. 2023 yılında global tekstil ticaret hacmi 306 milyar dolara düştü." diyerek, Türkiye tekstil sektörünün dünya pazarından aldığı 3,4 oranındaki paya işaret etti.

Öksüz, geçen yıl tekstil sektörü olarak 12 milyar dolar, hazır giyimle birlikte toplam 28 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti. "Ancak bu yıl sektörde yüzde 2 kayıpla yıl sonunu kapatmayı bekliyoruz." diye ekledi.

Gençler ve Gelecek

Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel de, mevcut ekonomik politikaların tekstil sektörünü etkilediğini belirtti. Ertemel, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve sanayi ile akademi işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Tekstil sektöründeki sıkışıklığın farkında olduklarını söyleyerek, değişime açık yapılar kurmanın gerekliliğini ifade etti.

Gençlerin sektördeki etkilerini artırmaları ve yeni bilgilerle piyasayı yönlendirmeleri gerektiğinin altını çizen Ertemel, büyük geleneksel tekstil fabrikalarının değişime kapalı kalmasının zorluklar yarattığını kaydetti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Genç MÜSİAD tarafından derneğin genel merkezinde düzenlenen, TEXIT'24 Tekstil Zirvesi'nin açılışına katılarak konuşma yaptı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Genç MÜSİAD tarafından derneğin genel merkezinde düzenlenen, TEXIT'24 Tekstil Zirvesi'nin açılışına katılarak konuşma yaptı.