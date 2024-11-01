İstanbul'da Yaban Mersini Yetiştiriciliği Konu Alındı

İstanbul Ticaret Borsası'nda Yaban Mersini Konferansı

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) tarafından düzenlenen ve "Altın Tohumlar" projesinin bir parçası olarak gerçekleştirilen toplantıda, yaban mersini yetiştiriciliği masaya yatırıldı. Online gerçekleştirilen bu etkinlikte, uzmanlar ve çiftçiler yaban mersininin Türk tarımı için önemini vurguladı.

Katılımcılar ve Açılış Konuşması

Toplantının açılışını İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap yaparken, moderatörlüğü İsmail Şen üstlendi. Konuşmacılar arasında Doç. Dr. Nafiye Ünal ve Fatih Erbaş gibi önemli isimler yer aldı.

Yaban Mersini Üretimi ve İhracatı

Toplantıda, yaban mersininin Türk tarımı açısından geç keşfedilmiş bir ürün olduğuna dikkat çekildi. Ahmet Bülent Kasap, bu meyvenin yalnızca taze meyve olarak değil, kuru meyve, meyve suyu üretimi ve tıbbi alanlarda da kullanılabileceğini belirtti. Verilerine göre, Türkiye'de yaban mersini üretiminin 2019'dan beri 10 kat arttığı ifade edildi.

Kontrollü Üretim Önemli

Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Nafiye Ünal, "Yaban mersini ihracatı için kontrollü üretim yapmak şart. Kaliteli ürün üretimi, ihracat başarısını artırır," dedi. Dünyada dekar başına verim konusunda İspanya, Hollanda ve Peru gibi ülkelerin önde geldiği belirtildi.

Üretim Öncesi Pazar Araştırması

Yaban mersini yetiştiricisi Mehmet Çiçek, üretime başlamadan önce pazar araştırması yapılması gerektiğini vurguladı. Çiçek, "Küçük çiftçiler işbirliği yaparak verimliliği artırabilir," dedi.

Üretim Kapasitesi Sorunları

Levent Sarılgan ise Türkiye’de yıllık üretilen 5 bin tonun, Peru’daki bir köyün üretimine eşit olduğunu belirterek, ideal üretim kapasitesinin 50 dönüm olması gerektiğini ekledi.

Katılımcılar, yaban mersini üretiminin artırılması ve yeni pazarlara açılmak için birlikte çalışmanın önemine vurgu yaptı.