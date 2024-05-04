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İstanbul’dan sonra Ankara’da sahadalar: Restoran ve kafelere denetim

Restoran ve kafelere yapılan denetimler sıklaştırıldı. Geçen hafta İstanbul’da yapılan denetimler, bugün başkent Ankara’da gerçekleştirildi. 250 gelir uzmanı, çok sayıda kafe ve restoran gezdi.

Yayın Tarihi: 04.05.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 17:18
İstanbul’dan sonra Ankara’da sahadalar: Restoran ve kafelere denetim

Restoran ve kafelere düzenlenen denetimler artırıldı. Geçen hafta İstanbul’un en yoğun noktalarında gerçekleştirilen denetimler, bu hafta başkent Ankara’da devam ediyor. 250 gelir uzmanı, Ankara genelinde çok sayıda kafe, restoran, fırın, pastane gibi işletmeleri gezdi.

Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız bir şekilde yapıldığını, 24 saat boyunca bu denetimlerin sürdüğünü ifade etti. Bugün (4 Mayıs), sahada 250 gelir uzmanı ile sahaya çıkılmış olduğunu belirten Duman, işletmelerde verdi denetimlerinin dikkatli bir şekilde gerçekleştirildiğini dile getirdi.

İstanbul’dan sonra Ankara’da sahadalar: Restoran ve kafelere denetim

Ankara Vergi Dairesi Başkanı Duman, yapılan denetimlerde işletmelerin kayıt dışı faaliyet gösterip göstermediğini, işletmeye ait pos cihazı kullanılıp kullanılmadığını, IBAN (banka hesabı) aracılığıyla yapılan ödemelerde fiş ve fatura düzenlenip düzenlenmediğini incelediklerini söyledi. Tüm bunlarla birlikte gerçekleştirilen denetimlerde belge düzenleri, uygun KDV oranları gibi konularda da dikkatli bir şekilde inceleniyor.

Başkan Duman, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında, bu denetimlerin daha da artarak devam edeceğini de belirtti.

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