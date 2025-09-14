İstanbul Havalimanı Avrupa'da 1., Dünyada 5. — Günlük 1624 Uçuş

İstanbul Havalimanı Avrupa'da 1., Dünyada 5. Sırada

EUROCONTROL verileri ve Bakan Uraloğlu'nun değerlendirmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1624 uçuşla bir kez daha Avrupa'nın en yoğun, dünya genelinde ise 5. sırada yer aldığını bildirdi.

Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL)'ün 12 Eylül tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdiğini açıkladı.

Rapora göre Türkiye, günlük ortalama 4 bin 200 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldı. Uraloğlu, Türkiye'nin Yunanistan, Hollanda ve Polonya gibi ülkeleri geride bıraktığını aktardı.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın Amsterdan, Paris Charles de Gaulle, Frankfurt ve Londra Heathrow havalimanlarını geride bıraktığını vurguladı. Günlük ortalama 1024 uçuşla Antalya Havalimanı'nın Avrupa'nın en yoğun 9. havalimanı olduğunu kaydetti.

Raporda yer alan küresel değerlendirmeye göre, 1-7 Eylül tarihlerinde günlük ortalama 821 uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı, dünya genelinde de 5. sırada yer aldı.