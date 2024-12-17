İstanbul-Konya YHT Hattı, 10 Yılda 11,2 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi

İstanbul-Konya YHT Hattı, 10 Yılda 11,2 Milyon Yolcu Taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Konya YHT Hattı'nda son 10 yıl içinde 11,2 milyon yolcunun seyahat ettiğini açıkladı. 2024 yılı itibarıyla, söz konusu hatta 1 milyon 469 bin yolcunun hizmet aldığını belirtti.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen hattın 18 Aralık 2014 tarihinde hizmete girdiğini hatırlattı. İki tarihi şehri birbirine bağlayan bu hattın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilmişti.

Seyahat Süresi 4 Saat 50 Dakikaya Düştü

Uraloğlu, İstanbul ile Konya arasındaki seyahat süresinin 13 saatten 4 saat 50 dakikaya düştüğünü vurguladı. Hattın toplam uzunluğunun 644 kilometre olduğunu ve günde karşılıklı 8 sefer düzenlendiğini belirtti. Her gün ortalama 4 bin 300 yolcu taşındığını, en yüksek yolcu sayısının ise 27 Mayıs 2023 tarihinde 6 bin 657 kişi ile kaydedildiğini ifade etti.

Kombine Taşımacılık ile Şehirler Arası Ulaşım Kolaylaştı

11 istasyona sahip olan hattın, Konya, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul’a ulaşım sağladığını belirten Uraloğlu, İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki Pendik-Bostancı-Söğütlüçeşme duraklarına da hizmet verdiğini dile getirdi. YHT ile seyahat eden yolcular, otobüs bağlantısı ile hattın ulaşamadığı noktalara da erişim sağlayabiliyor.

Nüfusun Yüzde 51'ine Hizmet Veriliyor

Türkiye’nin yüksek hızlı demir yolu hattının toplam uzunluğunun 2,251 kilometre olduğunu kaydeden Uraloğlu, YHT hatları ile toplam 20 il ve nüfusun yüzde 51'ine hizmet verildiğini ifade etti. Ayrıca Konya’nın, turizmden ticarete kadar birçok alanda önemli bir ivme kazandığını belirtti.

2053 Hedefi: 28,600 Kilometre Demir Yolu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın demir yolu yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğine dikkat çeken Uraloğlu, 2053 yılı hedefinin 28,600 kilometre demir yolu hattı uzunluğuna ulaşmak olduğunu söyledi. Türkiye’nin dört bir yanında hızlı demir yolu hatlarının inşasının sürdüğünü vurguladı.

Uraloğlu, örnek olarak Karaman-Ulukışla-Mersin-Adana-Gaziantep hattının çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Bu hattın devreye girmesiyle birlikte, Edirne’den hızlı trene binen bir yolcunun kesintisiz biçimde Gaziantep’e ulaşabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Konya YHT Hattı'nda 10 yılda 11,2 milyon yolcunun seyahat ettiğini belirterek, bu hatta 2024'te 1 milyon 469 bin kişiye hizmet verildiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Konya YHT Hattı'nda 10 yılda 11,2 milyon yolcunun seyahat ettiğini belirterek, bu hatta 2024'te 1 milyon 469 bin kişiye hizmet verildiğini bildirdi.