İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nda Orman Yangınları Önlemleri Tartışıldı

Hindistanlı müfettiş: Uydu ve saha verileriyle hızlı müdahale

İstanbul Orman İnovasyon Haftası etkinliğinde dünyadaki orman yangınlarını önleme çalışmaları masaya yatırıldı.

Hindistan Çevre Orman ve İklim Değişikliği Bakanlığı Müfettişi Raghu Prasad Reghu, uydu görüntüleri ve sahadan gelen verileri analiz ederek, herhangi bir orman yangını olması durumunda yayılmadan müdahale için harekete geçtiklerini belirterek, "Yılda 10 bin büyük orman yangını alarmı alıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, İstanbul Orman İnovasyon Haftası kapsamında Uluslararası İşbirliğinin Geliştirilmesi ve Yangın Yönetiminde Politika Çözümleri Diyaloğu paneli düzenlendi. Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) Başkanı İsmail Belen'in (solda) moderatörlüğünü gerçekleştirdiği panele Frieburg Üniversitesi Küresel Yangın İzleme Merkezi Direktörü Johann Georg Goldammer (sol 2), Hindistan Çevre Orman ve İklim Değişikliği Bakanlığı Müfettişi Raghu Prasad Reghu (sol 3) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Yangın Yönetimi Ormancılık Görevlisi Lara Steil (sol 4), Avrupa Ormanları (Forest Europe) İsveç İrtibat Birimi Başkanı Ebba Henning Planck (sağ 4), Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) Brezilya Orman Politikaları Sorumlusu Emanuel Lins (sağ 2), Avrupa Birliği Komisyonu Orman Mühendisi Angela Iglesias Rodrigo (sağ 3) ve Portekiz Entegre Kırsal Yangın Yönetimi Ajansı Orman Mühendisi Tiago Oliveria (sağda) katıldı.