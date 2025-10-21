İstanbul Orman İnovasyon Haftası: Yapay Zeka ve Bayraktar TB2 ile Yangınla Mücadele

İleri teknolojiler orman yangınlarında erken tespit ve etkin yönetim için öne çıktı

İstanbul Orman İnovasyon Haftası kapsamında düzenlenen oturumlarda, yangınla mücadelede kullanılan ileri teknolojiler masaya yatırıldı. Etkin konuşmalarda yangınların erken tespiti ve kaynakların verimli kullanımı öncelikli konu olarak öne çıktı.

Aykar Teknoloji Saha Koordinatörü Hüseyin Topuz, Bayraktar TB2'lerin orman yangınlarının erken tespiti ve etkin yönetiminde kullanıldığını belirtti. Topuz, "Yangınlarla mücadelede önemli olan, yapay zekayı sistemin her aşamasına entegre etmek. Bu sayede hem analiz hem öngörü yapabiliyor, kaynakları en verimli biçimde kullanabiliyoruz." dedi.

Konuşmada yapay zeka entegrasyonunun, veri analizi ve öngörü süreçlerini güçlendirerek müdahale süreçlerini hızlandırdığı vurgulandı. Ayrıca insansız hava araçları ve yapay zeka destekli izleme sistemlerinin birlikte kullanılmasının operasyonel verimliliği artırdığına dikkat çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Orman İnovasyon Haftası, "Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına" temasıyla ikinci gününde devam ediyor. İstanbul Orman İnovasyon Haftası kapsamında Entegre Yangın Yönetimi İçin Yenilikçi Yaklaşımlar ve İleri Teknolojiler konulu panel düzenlendi. Portekiz Kırsal Yangınların Entegre Yönetimi Ajansı (AGIF) Yönetim Kurulu Başkanı Tiago Oliveira'nın (solda) moderatörlüğünü gerçekleştirdiği panele ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego Üniversitesine bağlı San Diego Süper Bilgisayar Merkezinin Baş Veri Bilimi Sorumlusu İlkay Altıntaş (sol 2), Güney Kore Orman Servisi eski Üst Düzey Yöneticisi Ki Yeon Ko, (sol 3), Selanik Aristoteles Üniversitesinden Prof. Dr. Giorgos Mallinis (sol 4), San Francisco Üniversitesi Öğretim Üyesi David Saah (sağ 4), Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesinden Doç. Dr. Kadir Alperen Coşkuner (Sağ 3), Baykar Teknoloji Saha Koordinatörü Hüseyin Topuz (sağ 2), Tecnosylva Yangın Bilimi Direktörü Adrian Cardil (sağda) katıldı.