İstanbul Piyasalarında Gün Ortası: Dolar ve Avro Kuru

İstanbul Piyasalarında Gün Ortası

İstanbul serbest piyasada dolar 35,8830 liradan, avro ise 37,2750 liradan işlem görmekte.

BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,25 artışla 9.841,20 puana ulaştı. Dün, 9.719,81 puandan kapanan endeks, yeni güne 63,04 puan ve %0,65 yükselişle 9.782,85 puandan başlamıştı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre endeks, 121,40 puan artışla 9.841,20 puanda bulundu.

Günün ilk yarısında endeksin en düşük seviyesi 9.780,61, en yüksek seviyesi ise 9.860,04 puanı gördü. Hizmetler endeksi %1,88, sanayi endeksi %1,04, teknoloji endeksi %0,99 ve mali endeks %0,71 değer kazandı.

BIST 100 endeksindeki hisselerden 81'i değer kazanırken, 15'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding ve Yapı ve Kredi Bankası yer aldı.

Altın ve Diğer Piyasa Verileri

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı %0,1 azalışla 2.859 dolardan işlem görürken, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise %0,5 artışla 74,9 dolardan satılmakta.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi %35,56, bileşik getirisi ise %38,72 seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca, uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0360, sterlin/dolar paritesi 1,2430 ve dolar/yen paritesi 152,7 olarak ölçüldü.