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İstanbul Piyasalarında Gün Ortası Durumu: Dolar ve BIST 100 Verileri

İstanbul'da serbest piyasada döviz kurları ve BIST 100 endeksinin güncel durumu.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 13:17
İstanbul Piyasalarında Gün Ortası Durumu: Dolar ve BIST 100 Verileri

İstanbul Piyasalarda Gün Ortası

İstanbul serbest piyasasında dolar 34,2920 liradan işlem görmekte, avro ise 37,2260 liradan satılmaktadır.

BIST 100 Endeksi Değeri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kaybederek 8.977,45 puana geriledi.

Dün 9.002,34 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 16,26 puan ve yüzde 0,18 artışla 9.018,59 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 24,88 puan ve yüzde 0,28 azalışla 8.977,45 puana düştü.

Günün ilk yarısında en düşük 8.960,14, en yüksek 9.070,02 puanı gören endeksin performansı incelendiğinde, mali endeks yüzde 0,90, hizmetler endeksi 0,27 değer kaybederken; teknoloji endeksi yüzde 1,22 ve sanayi endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

Hisse Senetleri İşlem Durumu

Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 49'u yükselirken, 48'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank ve Yapı ve Kredi Bankası yer alıyor.

Uluslararası Piyasalardaki Gelişmeler

  • Altının ons fiyatı 2.712 dolar seviyesinde işlem görüyor.
  • Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 39,03, bileşik getirisi ise yüzde 42,84 olarak gerçekleşti.
  • Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,3030 ve dolar/yen paritesi 149,90 düzeyinde bulunuyor.
  • Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,2 düşüşle 74,1 dolardan işlem görmekte.

Devam eden piyasa hareketliliği güncel ekonomik verilerle yakından takip edilmektedir.

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