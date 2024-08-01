İstanbul Piyasalarında Gün Ortası Raporu: Dolar ve Borsa Durumu

İstanbul Serbest Piyasa Durumu

Gün ortasında, İstanbul serbest piyasasında dolar 33,1310 liradan, avro ise 35,8040 liradan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi Güncellemeleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %1,84 oranında değer kazanarak 10.834,72 puana yükseldi. Önceki gün 10.638,58 puandan kapanan endeks, güne 113,41 puan ve %1,07 artışla 10.751,99 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışına göre 196,13 puan ve %1,84 artışla 10.834,72 seviyesine ulaştı.

Günün İlk Yarısındaki Performans

Endeks, gün içerisinde en düşük 10.751,99 ve en yüksek 10.860,53 puanı gördü. Sanayi endeksi %1,15, hizmet endeksi %1,89, teknoloji endeksi %1,34 ve mali endeksi %2,43 değer kazandı. Ayrıca, BIST 100 endeksine dahil şirketlerden 87’si yükselirken, 12'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Yapı Kredi Bankası ve Sasa Polyester yer aldı.

Altın ve Diğer Piyasa Bilgileri

Bugün altının ons fiyatı 2.433 dolar seviyesinde yer alıyor. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören gösterge tahvilin 18 Şubat 2026 vadeli işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi %38,68, bileşik getirisi ise %42,42 kaydedildi.

Uluslararası Piyasalarda Durum

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0780, sterlin/dolar paritesi 1,2760 ve dolar/yen paritesi 150,00 seviyelerinde işlem görmektedir. Londra Brent tipi ham petrol, %0,1 azalışla 81,4 dolardan satılmaktadır.