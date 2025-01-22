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İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro'daki Güncel Değişim

İstanbul serbest piyasada dolar 35,6440 liradan, avro ise 37,1280 liradan işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 09:01
İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro'daki Güncel Değişim

İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları

İstanbul serbest piyasada döviz işlemleri, 22 Ekim 2023 itibarıyla yeni rakamlarla başladı. Günün ilk saatlerinde dolar, 35,6440 lira satış fiyatıyla işlem görürken, avro ise 37,1280 lira seviyesinden açıldı.

Serbest piyasada 35,6420 liradan alınan dolar, 35,6440 liradan satılmaktadır. Avro içinse, 37,1260 liradan alınırken, satış fiyatı 37,1280 lira olarak belirlenmiştir.

Dün itibarıyla, doların satış fiyatı 35,6280 lira, avronun satış fiyatı ise 37,0030 lira olarak kaydedilmişti. Bu fiyatlar, piyasadaki dalgalanmalara ve ekonomik verilere bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Piyasa Takibi Önemli

Piyasalarda yaşanan bu hareketlilik, yatırımcıların ve ekonomistlerin yakından takip etmesi gereken bir durum olarak öne çıkıyor. Döviz kurlarındaki bu değişimlerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri de merak konusu.

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