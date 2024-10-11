İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları Güncel Durum

İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları, 34,2900 lira ile dolarla ve 37,4920 lira ile avroyla güne başladı. Doların Alış ve Satış Fiyatları

Bugün serbest piyasada, dolar 34,2880 liradan alınmakta ve 34,2900 liradan satılmaktadır. Böylece, döviz piyasasında dolara olan ilginin sürdüğü gözlemleniyor.

Avro Fiyatlarında Değişiklikler

Ayrıca, avronun alınış fiyatı 37,4900 lira iken satış fiyatı 37,4920 lira olarak tespit edilmiştir. Dün özellikle, doların satış fiyatı 34,2080 lira, avronun satış fiyatı ise 37,5570 lira seviyelerindeydi.